Терехов о последствиях ночных ударов: не ходят троллейбусы, выбило 1000 окон

Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона рассказал, что разрушила российская армия ночью в Харькове, атаковав город КАБами, ракетами и «шахедами».

«Действительно, была очень тяжелая ночь. И так случилось, что сначала были КАБы, попавшие в гражданское предприятие, рядом с которым расположены жилые дома. Это большой жилмассив в Киевском районе. И после этого, когда мы приехали уже практически на место этого события, было попадание баллистических ракет. Это было две баллистические ракеты. После чего начался такой массивный обстрел с «Шахедами». Предварительно было 15 «Шахедов», попадавших в этот микрорайон. И очень пострадало гражданское предприятие, которое, кстати, не работало. Кроме этого, рядом с этим гражданским предприятием находится наша большая котельная, питающая этот микрорайон. Она сильно повреждена, разрушена. Возник большой пожар. И, конечно, пострадали жилые дома. Сейчас работают наши коммунальные службы, потому что выбита практически тысяча окон, повреждены крыши. Кроме этого, контактная троллейбусная сеть пострадала, и мы были вынуждены изменить маршруты. И троллейбус не работает сейчас по этому маршруту. И мы поступили так, что работают автобусы и заменяют эти маршруты. И сейчас восстанавливаем эту контактную сеть», — рассказал Терехов.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Он отметил, что в городе пострадали от обстрела пять человек. Среди них трое — сотрудники ГСЧС, которые попали под повторный удар. Они ранены, но жизни ничего не угрожает.

Напомним, минувшей ночью российская армия массированно атаковала Харьков и Змиев. Применили четыре ракеты, 12 КАБов и десятки БпЛА. По областному центру ночью (с 00:10 по 03:20) ударили двумя ракетами, четырьмя КАБами и 15 БпЛА. Все удары пришлись по Киевскому району — там разбили котельную, которая отапливала 53 тысячи жителей. Восстановить ее до зимы не успеют, предупредили в КП «Харьковские тепловые сети».