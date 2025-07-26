Терехов про наслідки нічних ударів: не ходять тролейбуси, вибило 1000 вікон

Мер Харкова Ігор Терехов у етері нацмарафону розповів, що зруйнувала російська армія вночі в Харкові, атакувавши місто КАБами, ракетами та “шахедами”.

“Дійсно, була дуже важка ніч. І так сталося, що спочатку були КАБи, які влучили в цивільне підприємство, поряд з яким розташовані житлові будинки. Це великий житловий масив у Київському районі. І після цього, коли ми приїхали вже практично на місце цієї події, то було влучання балістичних ракет. Це було дві балістичні ракети. Після чого почався такий масивний обстріл з “шахедами”. Попередньо було 15 “шахедів”, які влучали в цей мікрорайон. І дуже постраждало цивільне підприємство, яке, до речі, не працювало. Крім цього, поряд із цим цивільним підприємством знаходиться наша велика котельня, яка заживляє цей мікрорайон. Вона дуже пошкоджена, зруйнована. Виникла велика пожежа. І, звісно, постраждали житлові будинки. Зараз працюють наші комунальні служби, бо вибита практично тисяча вікон, пошкоджені дахи. Крім цього, контактна мережа тролейбусна постраждала, і ми були вимушені змінити маршрути. І тролейбус не працює зараз по цьому маршруту. І ми зробили так, що працюють автобуси та замінюють ці маршрути. І зараз відновлюємо цю контактну мережу”, – розповів Терехов.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Він зазначив, що у місті постраждали від обстрілу п’ятеро людей. Серед них троє – співробітники ДСНС, які потрапили під повторний удар. Вони поранені, але життю нічого не загрожує.

Нагадаємо, минулої ночі російська армія масовано атакувала Харків та Зміїв. Застосували чотири ракети, 12 КАБів та десятки БпЛА. По обласному центру вночі (з 00:10 до 03:20) вдарили двома ракетами, чотирма КАБами та 15 БпЛА. Усі удари припали по Київському району – там розбили котельню, яка опалювала 53 тисячі жителів. Відновити її до зими не встигнуть, попередили у КП “Харківські теплові мережі”.