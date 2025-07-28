Харьковчанин пытался выехать за границу с фейковым ребенком – ГПСУ
О том, что 32-летний харьковчанин хотел пересечь границу с «младенцем-фантомом», рассказали в Государственной пограничной службе Украины.
Инцидент произошел на пункте пропуска «Краковец». Тогда во время проверки пограничники обнаружили, что мужчина предоставил им поддельное свидетельство о рождении ребенка.
«32-летний житель Харькова направлялся в Германию на автобусе. Мужчина предоставил на проверку документы троих детей – двух реальных и одного несуществующего. В ходе пограничного контроля инспекторы выявили признаки подделки одного из свидетельств. Выяснилось, что документ, якобы изданный в Испании, мужчина приобрел через один из телеграм-каналов за 2 тысячи долларов США», – объяснили в ГПСУ.
Кроме того, на момент «рождения» третьего ребенка жена харьковчанина находилась вовсе не в Испании, а в Украине. По информации пограничников, ранее женщина уже выехала с двумя детьми.
«По этому факту пограничники направили сообщение об обнаружении признаков уголовного правонарушения по ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины — подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов», – добавили пограничники.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: гпсу, пограничники, уклонист;
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- • Дата публикации материала: 28 июля 2025 в 11:37;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, что 32-летний харьковчанин хотел пересечь границу с «младенцем-фантомом», рассказали в Государственной пограничной службе Украины.".