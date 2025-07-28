Харьковчанин пытался выехать за границу с фейковым ребенком – ГПСУ

О том, что 32-летний харьковчанин хотел пересечь границу с «младенцем-фантомом», рассказали в Государственной пограничной службе Украины.

Инцидент произошел на пункте пропуска «Краковец». Тогда во время проверки пограничники обнаружили, что мужчина предоставил им поддельное свидетельство о рождении ребенка.

«32-летний житель Харькова направлялся в Германию на автобусе. Мужчина предоставил на проверку документы троих детей – двух реальных и одного несуществующего. В ходе пограничного контроля инспекторы выявили признаки подделки одного из свидетельств. Выяснилось, что документ, якобы изданный в Испании, мужчина приобрел через один из телеграм-каналов за 2 тысячи долларов США», – объяснили в ГПСУ.

Кроме того, на момент «рождения» третьего ребенка жена харьковчанина находилась вовсе не в Испании, а в Украине. По информации пограничников, ранее женщина уже выехала с двумя детьми.

«По этому факту пограничники направили сообщение об обнаружении признаков уголовного правонарушения по ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины — подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов», – добавили пограничники.