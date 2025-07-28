Live
  • Пн 28.07.2025
  • Харьков  +30°С
  • USD 41.78
  • EUR 48.98

Харьковчанин пытался выехать за границу с фейковым ребенком – ГПСУ

Происшествия 11:37   28.07.2025
Николь Костенко-Лагутина
Харьковчанин пытался выехать за границу с фейковым ребенком – ГПСУ Фото: ГПСУ

О том, что 32-летний харьковчанин хотел пересечь границу с «младенцем-фантомом», рассказали в Государственной пограничной службе Украины.

Инцидент произошел на пункте пропуска «Краковец». Тогда во время проверки пограничники обнаружили, что мужчина предоставил им поддельное свидетельство о рождении ребенка.

«32-летний житель Харькова направлялся в Германию на автобусе. Мужчина предоставил на проверку документы троих детей – двух реальных и одного несуществующего. В ходе пограничного контроля инспекторы выявили признаки подделки одного из свидетельств. Выяснилось, что документ, якобы изданный в Испании, мужчина приобрел через один из телеграм-каналов за 2 тысячи долларов США», – объяснили в ГПСУ.

Кроме того, на момент «рождения» третьего ребенка жена харьковчанина находилась вовсе не в Испании, а в Украине. По информации пограничников, ранее женщина уже выехала с двумя детьми.

«По этому факту пограничники направили сообщение об обнаружении признаков уголовного правонарушения по ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины — подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов», – добавили пограничники.

Читайте также: Воровала гаджеты у подруг: до восьми лет тюрьмы грозит харьковчанке

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Что будет, если армия РФ захватит Купянск — анализ ISW
Что будет, если армия РФ захватит Купянск — анализ ISW
26.07.2025, 08:23
ВС РФ стремятся подготовить условия для штурма Купянска — ОТГ «Харьков»
ВС РФ стремятся подготовить условия для штурма Купянска — ОТГ «Харьков»
25.07.2025, 16:37
Новости Харькова — главное 28 июля: на Салтовке утонул мужчина, пожары, бои
Новости Харькова — главное 28 июля: на Салтовке утонул мужчина, пожары, бои
28.07.2025, 10:53
Завтра в Харькове начнут бороться с вредителями
Завтра в Харькове начнут бороться с вредителями
27.07.2025, 20:33
Сегодня 28 июля: какой праздник и день в истории
Сегодня 28 июля: какой праздник и день в истории
28.07.2025, 06:00
Ограничили движение электричек из Харькова в сторону границы с РФ
Ограничили движение электричек из Харькова в сторону границы с РФ
28.07.2025, 12:59

Новости по теме:

10:39
Угроза российских ДРГ для Харьковщины: что говорят пограничники (видео)
20:13
Пустят ли с ламинированными документами за границу: разъяснение для харьковчан
16:42
Военный с Харьковщины торговал гуманитарными авто для СОУ — ГПСУ (фото)
19:08
$8 тысяч за место в багажнике: доехал ли житель Харьковщины в Молдову (видео)
19:52
Уклониста перевозили на «скорой» из Харькова в Румынию: что из этого вышло 📹

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Харьковчанин пытался выехать за границу с фейковым ребенком – ГПСУ»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 28 июля 2025 в 11:37;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, что 32-летний харьковчанин хотел пересечь границу с «младенцем-фантомом», рассказали в Государственной пограничной службе Украины.".