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Харків’янин намагався виїхати за кордон із фейковою дитиною – ДПСУ

Події 11:37   28.07.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Харків’янин намагався виїхати за кордон із фейковою дитиною – ДПСУ Фото: ДПСУ

Про те, що 32-річний харків’янин хотів перетнути кордон з “немовлям-фантомом”, розповіли у Державній прикордонній службі України.

Інцидент стався на пункті пропуску “Краковець”. Тоді під час перевірки прикордонники виявили, що чоловік надав їм фальшиве свідоцтво про народження дитини.

32-річний мешканець Харкова прямував до Німеччини автобусом. Чоловік надав на перевірку документи трьох дітей – двох реальних і однієї неіснуючої. Під час здійснення прикордонного контролю інспектори виявили ознаки підробки одного зі свідоцтв. З’ясувалося, що документ, нібито виданий в Іспанії, чоловік придбав через один із телеграм-каналів за 2 тисячі доларів США”, – зазначили у ДПСУ.

Крім того, на момент народження третьої дитини дружина харків’янина знаходилася зовсім не в Іспанії, а в Україні. За інформацією прикордонників, раніше жінка вже виїхала із двома дітьми.

“За цим фактом прикордонники направили повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України – підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів”, – додали прикордонники.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Липня 2025 в 11:37;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про те, що 32-річний харків’янин хотів перетнути кордон з “немовлям-фантомом”, розповіли у Державній прикордонній службі України.".