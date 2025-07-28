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На несколько дней в Харькове перекроют Клочковский спуск – как объезжать

Транспорт 11:55   28.07.2025
Николь Костенко-Лагутина
На несколько дней в Харькове перекроют Клочковский спуск – как объезжать Фото: Харьковский горсовет

Движение транспорта на Клочковском спуске в Харькове, возле Зоологического моста, будет ограничено с 7:30 до 17:00 с 28 по 31 июля, пишут в мэрии.

«Как сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства, это связано с необходимостью проведения работ СКП «Харьковзеленстрой», передают в пресс-службе горсовета.

Пропуск транспорта будет осуществляться по свободной от выполнения работ полосе движения. При этом движение трамваев останавливать не будут.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 28 июля 2025 в 11:55;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Движение транспорта на Клочковском спуске в Харькове, возле Зоологического моста, будет ограничено с 7:30 до 17:00 с 28 по 31 июля, пишут в мэрии.".