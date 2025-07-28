На несколько дней в Харькове перекроют Клочковский спуск – как объезжать

Движение транспорта на Клочковском спуске в Харькове, возле Зоологического моста, будет ограничено с 7:30 до 17:00 с 28 по 31 июля, пишут в мэрии.

«Как сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства, это связано с необходимостью проведения работ СКП «Харьковзеленстрой», передают в пресс-службе горсовета.

Пропуск транспорта будет осуществляться по свободной от выполнения работ полосе движения. При этом движение трамваев останавливать не будут.