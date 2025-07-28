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На кілька днів у Харкові перекриють Клочківський узвіз – як об’їжджати

Транспорт 11:55   28.07.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
На кілька днів у Харкові перекриють Клочківський узвіз – як об’їжджати

Рух транспорту на Клочківському узвозі в Харкові біля Зоологічного мосту буде обмежений з 7:30 до 17:00 з 28 по 31 липня, пишуть у мерії.

“Як повідомили в Департаменті будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з необхідністю проведення робіт СКП “Харківзеленбуд”, – передають у пресслужбі міськради.

Пропуск транспорту здійснюватиметься вільною від виконання робіт смугою руху. При цьому рух трамваїв не зупинятимуть.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Липня 2025 в 11:55;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рух транспорту на Клочківському узвозі в Харкові біля Зоологічного мосту буде обмежений з 7:30 до 17:00 з 28 по 31 липня, пишуть у мерії.".