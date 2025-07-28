На кілька днів у Харкові перекриють Клочківський узвіз – як об’їжджати

Рух транспорту на Клочківському узвозі в Харкові біля Зоологічного мосту буде обмежений з 7:30 до 17:00 з 28 по 31 липня, пишуть у мерії.

“Як повідомили в Департаменті будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з необхідністю проведення робіт СКП “Харківзеленбуд”, – передають у пресслужбі міськради.

Пропуск транспорту здійснюватиметься вільною від виконання робіт смугою руху. При цьому рух трамваїв не зупинятимуть.