На кілька днів у Харкові перекриють Клочківський узвіз – як об’їжджати
Рух транспорту на Клочківському узвозі в Харкові біля Зоологічного мосту буде обмежений з 7:30 до 17:00 з 28 по 31 липня, пишуть у мерії.
“Як повідомили в Департаменті будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з необхідністю проведення робіт СКП “Харківзеленбуд”, – передають у пресслужбі міськради.
Пропуск транспорту здійснюватиметься вільною від виконання робіт смугою руху. При цьому рух трамваїв не зупинятимуть.
Читайте також: Харків’янин намагався виїхати за кордон із фейковою дитиною – ДПСУ
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Транспорт, Харків; Теги: ремонт дорог, транспорт, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «На кілька днів у Харкові перекриють Клочківський узвіз – як об’їжджати»; з категорії Транспорт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 28 Липня 2025 в 11:55;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рух транспорту на Клочківському узвозі в Харкові біля Зоологічного мосту буде обмежений з 7:30 до 17:00 з 28 по 31 липня, пишуть у мерії.".