Собака забрела в тоннель метро в Харькове и выжила: кто ее спас (видео)
Псу, которого обнаружили в тоннеле метро, удалось то, что не под силу многим людям — не попасть под поезд и не коснуться контактного рельса с чрезвычайно высоким напряжением.
А спасли неожиданного «гостя» подземки машинисты. Удивительную историю рассказали в пресс-службе КП «Харьковский метрополитен».
«Недавно двое машинистов Харьковского метрополитена — Валерий Тимощук и Вячеслав Белоусов — спасли собаку, попавшую в тоннели метрополитена. Вероятно, пес забежал туда через заезд с территории электродепо и был очень напуган, когда машинисты увидели его в тоннеле», — поделились в пресс-службе.
Видео: КП «Харьковский метрополитен»
Псу повезло: его не только спасли, но и прокатили на поезде. Вывезя животное из тоннеля, машинисты передали его Службе спасения животных. Сейчас подземного путешественника лечат.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: КП "Харьковский метрополитен", метро, новости Харькова, собака, спасение;
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- • Дата публикации материала: 28 июля 2025 в 13:40;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Псу, которого обнаружили в тоннеле метро, удалось то, что не под силу многим людям — не попасть под поезд и не коснуться контактного рельса с чрезвычайно высоким напряжением".