Live
  • Пн 28.07.2025
  • Харьков  +32°С
  • USD 41.78
  • EUR 48.98

Собака забрела в тоннель метро в Харькове и выжила: кто ее спас (видео)

Общество 13:40   28.07.2025
Оксана Горун
Собака забрела в тоннель метро в Харькове и выжила: кто ее спас (видео)

Псу, которого обнаружили в тоннеле метро, удалось то, что не под силу многим людям — не попасть под поезд и не коснуться контактного рельса с чрезвычайно высоким напряжением.

А спасли неожиданного «гостя» подземки машинисты. Удивительную историю рассказали в пресс-службе КП «Харьковский метрополитен».

«Недавно двое машинистов Харьковского метрополитена — Валерий Тимощук и Вячеслав Белоусов — спасли собаку, попавшую в тоннели метрополитена. Вероятно, пес забежал туда через заезд с территории электродепо и был очень напуган, когда машинисты увидели его в тоннеле», — поделились в пресс-службе.

Видео: КП «Харьковский метрополитен»

Псу повезло: его не только спасли, но и прокатили на поезде. Вывезя животное из тоннеля, машинисты передали его Службе спасения животных. Сейчас подземного путешественника лечат.

Читайте также: Полиция приехала в мини-приют для животных в Харькове: что случилось (видео)

Автор: Оксана Горун
Популярно
Что будет, если армия РФ захватит Купянск — анализ ISW
Что будет, если армия РФ захватит Купянск — анализ ISW
26.07.2025, 08:23
ВС РФ стремятся подготовить условия для штурма Купянска — ОТГ «Харьков»
ВС РФ стремятся подготовить условия для штурма Купянска — ОТГ «Харьков»
25.07.2025, 16:37
Новости Харькова — главное 28 июля: ограничили движение электричек к границе
Новости Харькова — главное 28 июля: ограничили движение электричек к границе
28.07.2025, 13:10
Сегодня 28 июля: какой праздник и день в истории
Сегодня 28 июля: какой праздник и день в истории
28.07.2025, 06:00
Ограничили движение электричек из Харькова в сторону границы с РФ
Ограничили движение электричек из Харькова в сторону границы с РФ
28.07.2025, 12:59
Ушла из дома 10 дней назад: на Харьковщине ищут несовершеннолетнюю
Ушла из дома 10 дней назад: на Харьковщине ищут несовершеннолетнюю
28.07.2025, 13:56

Новости по теме:

17:30
День вышиванки харьковчане могут отпраздновать в метро — программа
19:05
Единственная в Украине машинистка метро из Харькова стала героиней Voguе
21:48
Трехчасовой концерт состоится в метро Харькова в пятницу
17:29
Харьковский метрополитен переплатил миллион за топливо: дело рассмотрит суд
19:54
Как изменился Харьков за три года большой войны — реквием в метро (видео)

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Собака забрела в тоннель метро в Харькове и выжила: кто ее спас (видео)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 28 июля 2025 в 13:40;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Псу, которого обнаружили в тоннеле метро, удалось то, что не под силу многим людям — не попасть под поезд и не коснуться контактного рельса с чрезвычайно высоким напряжением".