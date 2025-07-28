Собака забрела в тоннель метро в Харькове и выжила: кто ее спас (видео)

Псу, которого обнаружили в тоннеле метро, удалось то, что не под силу многим людям — не попасть под поезд и не коснуться контактного рельса с чрезвычайно высоким напряжением.

А спасли неожиданного «гостя» подземки машинисты. Удивительную историю рассказали в пресс-службе КП «Харьковский метрополитен».

«Недавно двое машинистов Харьковского метрополитена — Валерий Тимощук и Вячеслав Белоусов — спасли собаку, попавшую в тоннели метрополитена. Вероятно, пес забежал туда через заезд с территории электродепо и был очень напуган, когда машинисты увидели его в тоннеле», — поделились в пресс-службе.

Видео: КП «Харьковский метрополитен»

Псу повезло: его не только спасли, но и прокатили на поезде. Вывезя животное из тоннеля, машинисты передали его Службе спасения животных. Сейчас подземного путешественника лечат.