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Собака зайшов у тунель метро в Харкові та вижив: хто його врятував (відео)

Суспільство 13:40   28.07.2025
Оксана Горун
Собака зайшов у тунель метро в Харкові та вижив: хто його врятував (відео)

Псу, якого виявили в тунелі метро, вдалося те, що не під силу багатьом людям – не потрапити під поїзд і не торкнутися контактної колії з надзвичайно високою напругою.

А врятували несподіваного “гостя” підземки машиністи. Дивовижну історію розповіли в пресслужбі КП “Харківський метрополітен”.

“Нещодавно двоє машиністів Харківського метрополітену — Валерій Тимощук та В’ячеслав Бєлоусов — врятували собаку, яка потрапила до тунелів метрополітену. Вірогідно, пес забіг туди через заїзд з території електродепо та був дуже наляканий, коли машиністи побачили його в тунелі”, – поділилися в пресслужбі.

Відео: КП “Харківський метрополітен”

Псу пощастило: його не лише врятували, а й прокотили на потязі. Вивізши тварину з тунелю, машиністи передали її Службі порятунку тварин. Нині підземного мандрівника лікують.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Липня 2025 в 13:40;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Псу, якого виявили в тунелі метро, вдалося те, що не під силу багатьом людям – не потрапити під поїзд і не торкнутися контактної колії з надзвичайно високою напругою".