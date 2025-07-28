Собака зайшов у тунель метро в Харкові та вижив: хто його врятував (відео)
Псу, якого виявили в тунелі метро, вдалося те, що не під силу багатьом людям – не потрапити під поїзд і не торкнутися контактної колії з надзвичайно високою напругою.
А врятували несподіваного “гостя” підземки машиністи. Дивовижну історію розповіли в пресслужбі КП “Харківський метрополітен”.
“Нещодавно двоє машиністів Харківського метрополітену — Валерій Тимощук та В’ячеслав Бєлоусов — врятували собаку, яка потрапила до тунелів метрополітену. Вірогідно, пес забіг туди через заїзд з території електродепо та був дуже наляканий, коли машиністи побачили його в тунелі”, – поділилися в пресслужбі.
Відео: КП “Харківський метрополітен”
Псу пощастило: його не лише врятували, а й прокотили на потязі. Вивізши тварину з тунелю, машиністи передали її Службі порятунку тварин. Нині підземного мандрівника лікують.
Читайте також: Поліція приїхала до мініпритулку для тварин у Харкові: що сталося (відео)
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: КП "Харьковский метрополитен", метро, новини Харкова, собака, спасение;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Собака зайшов у тунель метро в Харкові та вижив: хто його врятував (відео)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 28 Липня 2025 в 13:40;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Псу, якого виявили в тунелі метро, вдалося те, що не під силу багатьом людям – не потрапити під поїзд і не торкнутися контактної колії з надзвичайно високою напругою".