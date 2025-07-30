Детей на Харьковщине будут учить техникам исцеления: подробности
О запуске программы психологической помощи «Обучение техникам исцеления» сообщил Центр жизнестойкости Балаклейской громады на Харьковщине.
«Центр жизнестойкости формирует новые группы для детей 8–10 лет и 11–13 лет по программе «Обучение техникам исцеления». Это программа психо-социальной поддержки, которая помогает детям: научиться справляться со стрессом и эмоциями; повысить самооценку и уверенность в себе; развивать навыки саморегуляции и заботы о себе; восстановить чувство безопасности, стабильности и радости», — проинформировали в центре.
С детьми будут заниматься, практикуя игры, творческие задания, арт-технику и поддерживающее общение в кругу сверстников. Встречи с участием опытных специалистов будут проходить раз в неделю. Участие бесплатное.
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Программа стартует 20 августа 2025 года. Регистрацию уже открыли, и она обязательна. Количество мест ограничено.
Зарегистрироваться для участия в программе можно, заполнив форму по ссылке: https://forms.gle/1vTZzJYRhrVVJZFy8
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- • Дата публикации материала: 30 июля 2025 в 14:20;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О запуске программы психологической помощи «Обучение техникам исцеления» сообщил Центр жизнестойкости Балаклейской громады на Харьковщине".