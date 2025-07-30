Live
  • Ср 30.07.2025
  • Харьков  +33°С
  • USD 41.79
  • EUR 48.22

Детей на Харьковщине будут учить техникам исцеления: подробности

Общество 14:20   30.07.2025
Оксана Горун
Детей на Харьковщине будут учить техникам исцеления: подробности

О запуске программы психологической помощи «Обучение техникам исцеления» сообщил Центр жизнестойкости Балаклейской громады на Харьковщине.

«Центр жизнестойкости формирует новые группы для детей 8–10 лет и 11–13 лет по программе «Обучение техникам исцеления». Это программа психо-социальной поддержки, которая помогает детям: научиться справляться со стрессом и эмоциями; повысить самооценку и уверенность в себе; развивать навыки саморегуляции и заботы о себе; восстановить чувство безопасности, стабильности и радости», — проинформировали в центре.

С детьми будут заниматься, практикуя игры, творческие задания, арт-технику и поддерживающее общение в кругу сверстников. Встречи с участием опытных специалистов будут проходить раз в неделю. Участие бесплатное.

Читайте также: По 5000 грн дадут родителям первоклашек в Харькове и области: как оформить

Программа стартует 20 августа 2025 года. Регистрацию уже открыли, и она обязательна. Количество мест ограничено.

Зарегистрироваться для участия в программе можно, заполнив форму по ссылке: https://forms.gle/1vTZzJYRhrVVJZFy8

Автор: Оксана Горун
Популярно
Взрывы в пригороде Харькова: есть погибший и раненые, на месте пожар (фото)
Взрывы в пригороде Харькова: есть погибший и раненые, на месте пожар (фото)
30.07.2025, 15:23
Новости Харькова — главное 30 июля: взрывы в Васищево, погибший, ночной налет
Новости Харькова — главное 30 июля: взрывы в Васищево, погибший, ночной налет
30.07.2025, 14:54
В Харькове слышали взрывы: информация Терехова
В Харькове слышали взрывы: информация Терехова
30.07.2025, 12:08
Шквалы возвращаются. Прогноз погоды на 30 июля в Харькове и области
Шквалы возвращаются. Прогноз погоды на 30 июля в Харькове и области
29.07.2025, 20:56
Видим обострение по Великобурлукскому направлению — Синегубов об эвакуации
Видим обострение по Великобурлукскому направлению — Синегубов об эвакуации
30.07.2025, 13:49
Инвалидностью за $7000 торговали в Харькове
Инвалидностью за $7000 торговали в Харькове
30.07.2025, 15:04

Новости по теме:

08:34
Ночные пожары в Балаклее: погиб человек, был «прилет»
16:16
В Балаклее открывают мост после восстановления, но есть ограничения
16:49
БпЛА попал по базе в Балаклее, где были дорожники: машинист погиб
21:42
Новости Харькова — главное 29.05: готовился прорыв ДРГ, пострадал работник ТЦК
06:58
БпЛА ночью атаковали город на Харьковщине: десяток «прилетов» (видео)

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Детей на Харьковщине будут учить техникам исцеления: подробности»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 30 июля 2025 в 14:20;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О запуске программы психологической помощи «Обучение техникам исцеления» сообщил Центр жизнестойкости Балаклейской громады на Харьковщине".