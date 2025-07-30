Детей на Харьковщине будут учить техникам исцеления: подробности

О запуске программы психологической помощи «Обучение техникам исцеления» сообщил Центр жизнестойкости Балаклейской громады на Харьковщине.

«Центр жизнестойкости формирует новые группы для детей 8–10 лет и 11–13 лет по программе «Обучение техникам исцеления». Это программа психо-социальной поддержки, которая помогает детям: научиться справляться со стрессом и эмоциями; повысить самооценку и уверенность в себе; развивать навыки саморегуляции и заботы о себе; восстановить чувство безопасности, стабильности и радости», — проинформировали в центре.

С детьми будут заниматься, практикуя игры, творческие задания, арт-технику и поддерживающее общение в кругу сверстников. Встречи с участием опытных специалистов будут проходить раз в неделю. Участие бесплатное.

Программа стартует 20 августа 2025 года. Регистрацию уже открыли, и она обязательна. Количество мест ограничено.

Зарегистрироваться для участия в программе можно, заполнив форму по ссылке: https://forms.gle/1vTZzJYRhrVVJZFy8