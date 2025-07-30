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Дітей на Харківщині навчатимуть технік зцілення: подробиці

Суспільство 14:20   30.07.2025
Оксана Горун
Дітей на Харківщині навчатимуть технік зцілення: подробиці

Про запуск програми психологічної допомоги “Навчання технік зцілення” повідомив Центр життєстійкості Балаклійської громади на Харківщині.

“Центр життєстійкості формує нові групи для дітей 8–10 років та 11-13 років за програмою “Навчання технік зцілення”. Це програма психосоціальної підтримки, яка допомагає дітям: навчитися справлятися зі стресом та емоціями; підвищити самооцінку й впевненість у собі; розвивати навички саморегуляції та турботи про себе; відновити відчуття безпеки, стабільності та радості”, – поінформували в центрі.

З дітьми займатимуться, практикуючи ігри, творчі завдання, арттехніку та спілкування в колі однолітків. Зустрічі за участю досвідчених фахівців відбуватимуться раз на тиждень. Участь безплатна.

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Програма стартує 20 серпня 2025 року. Реєстрацію вже відкрили, і вона є обов’язковою. Кількість місць обмежена.

Зареєструватися для участі в програмі можна, заповнивши форму за посиланням: https://forms.gle/1vTZzJYRhrVVJZFy8

Автор: Оксана Горун
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  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про запуск програми психологічної допомоги “Навчання технік зцілення” повідомив Центр життєстійкості Балаклійської громади на Харківщині".