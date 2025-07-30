На один дом в Харькове приходится до десятка утечек газа — Газсети

Харьковский городской филиал «Газсети» сообщил, что в августе в городе продолжат проводить техоблсуживание газопроводов в многоэтажках.

С графиком ТО можно ознакомиться тут.

«Во время технического обслуживания газопроводов газовики проверят сети на герметичность, испытают на плотность, проверят надежность соединений газопроводов, устраняют утечки газа. По статистике проведенных в этом году проверок газовых коммуникаций многоэтажек, на один дом приходится 7-9 утечек газа. Иногда их количество составляет несколько десятков», — подчеркнули в ХГФ «Газсети».

Процедура ТО не бесплатная. Счета за нее жители получают на следующий месяц после проведения работ. То есть те, чьи дома будут проверять в августе, получат в сентябре большие счета, чем привыкли.

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