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На один дом в Харькове приходится до десятка утечек газа — Газсети

Общество 13:17   30.07.2025
Оксана Горун
На один дом в Харькове приходится до десятка утечек газа — Газсети Фото: mrpl.city

Харьковский городской филиал «Газсети» сообщил, что в августе в городе продолжат проводить техоблсуживание газопроводов в многоэтажках.

С графиком ТО можно ознакомиться тут.

«Во время технического обслуживания газопроводов газовики проверят сети на герметичность, испытают на плотность, проверят надежность соединений газопроводов, устраняют утечки газа. По статистике проведенных в этом году проверок газовых коммуникаций многоэтажек, на один дом приходится 7-9 утечек газа. Иногда их количество составляет несколько десятков», — подчеркнули в ХГФ «Газсети».

Процедура ТО не бесплатная. Счета за нее жители получают на следующий месяц после проведения работ. То есть те, чьи дома будут проверять в августе, получат в сентябре большие счета, чем привыкли.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 30 июля 2025 в 13:17;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковский городской филиал «Газсети» сообщил, что в августе в городе продолжат проводить техоблсуживание газопроводов в многоэтажках".