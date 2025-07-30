На один будинок у Харкові припадає до десятка витоків газу – Газмережі
Харківська міська філія “Газмережі” повідомила, що в серпні в місті продовжать проводити техобслуговування газопроводів у багатоповерхівках.
З графіком ТО можна ознайомитися тут.
“ід час технічного обслуговування газопроводів, газовики перевірять мережі на герметичність, випробують на щільність, перевірять надійність з’єднань газопроводів, усувають витоки газу. За статистикою проведених у цьому році перевірок газових комунікацій багатоповерхівок, на один будинок припадає сім-дев’ять витоків газу. Іноді їх кількість складає кілька десятків”, – наголосили в ХМФ “Газмережі”.
Процедура ТО не безплатна. Рахунки за неї мешканці отримують наступного місяця після проведення робіт. Тобто ті, чиї будинки перевірятимуть у серпні, отримають у вересні більші рахунки, ніж звикли.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: газ, Газсети, новини Харкова;
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Липня 2025 в 13:17;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківська міська філія “Газмережі” повідомила, що в серпні в місті продовжать проводити техобслуговування газопроводів у багатоповерхівках".