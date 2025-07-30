На один будинок у Харкові припадає до десятка витоків газу – Газмережі

Харківська міська філія “Газмережі” повідомила, що в серпні в місті продовжать проводити техобслуговування газопроводів у багатоповерхівках.

З графіком ТО можна ознайомитися тут.

“ід час технічного обслуговування газопроводів, газовики перевірять мережі на герметичність, випробують на щільність, перевірять надійність з’єднань газопроводів, усувають витоки газу. За статистикою проведених у цьому році перевірок газових комунікацій багатоповерхівок, на один будинок припадає сім-дев’ять витоків газу. Іноді їх кількість складає кілька десятків”, – наголосили в ХМФ “Газмережі”.

Процедура ТО не безплатна. Рахунки за неї мешканці отримують наступного місяця після проведення робіт. Тобто ті, чиї будинки перевірятимуть у серпні, отримають у вересні більші рахунки, ніж звикли.