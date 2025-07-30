Оккупанты пытаются обойти Волчанск с флангов — ОТГ «Харьков» (видео)

Спикер ОТГ «Харьков» Павел Шамшин в эфире нацмарафона прокомментировал, можно ли сравнивать бои за Волчанск с событиями на направлениях Покровска и Константиновки.

«Я думаю, это неблагодарное дело сравнивать бои за Покровск, Константиновку и Волчанск. Надо понимать, что бои за Волчанск продолжаются уже больше года. Волчанск, как город, пригодный для жизни уже очень давно перестал существовать. Фактически, в начале этого нового наступления на Харьковщину только на Волчанск прилетало до 30 управляемых авиабомб разной мощности (в сутки — Ред.) То есть Волчанск – это уже сплошные руины. Там нет фактически ни одного уцелевшего здания. Возможно, где-то в окрестностях что-то осталось. Поэтому если там что-то можно использовать, то это, безусловно, какие-нибудь подвальные помещения, руины, из которых делают определенные позиции, укрытия. Но не больше. Волчанск фактически уже разрушен до основания», — объяснил Шамшин в эфире нацмарафона.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Он отметил, что Волчанск с момента начала повторного наступления ВС РФ на Харьковщину был главной целью врага. Но не стратегической — стратегические цели более далекоидущие. Но взять город россиянам не удается даже после его полного уничтожения.

«Силы обороны Украины продолжают удерживать некоторые позиции на северном берегу реки Волчья и удерживают некоторые участки на территории Агрегатного завода. Враг там пытается атаковать и днем, и ночью. Туда, на территорию завода, проникают российские штурмовики-пехотинцы. И безусловно, они прилагают все усилия, чтобы вытеснить наши подразделения за естественный рубеж реки Волчья на южный берег. Но сделать это им так и не удается. И что мы видим сейчас? Не имея возможности добиться успеха в самом Волчанске, россияне пытаются обходить город с флангов. Если говорить о западе от Волчанска, то через Гатище они пытаются атаковать. Если говорить о востоке от Волчанска, то они пытаются идти через Тихое и через Волчанские Хутора», — проинформировал Шамшин.