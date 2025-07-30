Окупанти намагаються обійти Вовчанськ із флангів – ОТУ “Харків” (відео)

Речник ОТУ “Харків” Павло Шамшин в етері нацмарафону прокоментував, чи можна порівнювати бої за Вовчанськ із подіями на напрямках Покровська та Костянтинівки.

“Я думаю, це невдячна справа порівнювати, власне, бої за Покровськ, Костянтинівку та Вовчанськ. Треба розуміти, що бої за Вовчанськ тривають уже понад рік. Вовчанськ, як місто, що придатне до життя – воно вже дуже давно перестало існувати. Фактично, на початку цього їхнього нового наступу на Харківщину тоді тільки на Вовчанськ прилітало до 30 керованих авіабомб різної потужності (на добу – Ред.) Тобто Вовчанськ – це вже суцільні руїни. Там немає фактично жодної вцілілої будівлі. Можливо, десь на околицях щось лишилося. Тому якщо там щось можна використовувати, то це, безумовно, якісь підвальні приміщення, руїни, з яких роблять певні позиції, укриття. Але не більше. Вовчанськ фактично вже зруйнований вщент”, – пояснив Шамшин в етері нацмарафону.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Він зазначив, що Вовчанськ із моменту початку повторного наступу ЗС РФ на Харківщину був головною метою ворога. Але не стратегічною – стратегічні цілі далекосяжніші. Але взяти місто росіянам не вдається навіть після повного знищення.

“Сили оборони України продовжують утримувати деякі позиції на північному березі ріки Вовча, й утримують деякі ділянки на території Агрегатного заводу. Ворог там намагається атакувати й удень, і вночі. Туди, на територію заводу, проникають російські штурмовики-піхотинці. І безумовно, вони докладають усіх зусиль, щоб витиснути наші підрозділи за природний рубіж ріки Вовча на південний берег. Але зробити цього їм так і не вдається. І що ми бачимо зараз? Тобто, не маючи можливості досягти успіху в самому Вовчанську, росіяни намагаються обходити місто з флангів. Якщо говорити про захід від Вовчанська, то це через Гатище вони намагаються атакувати. Якщо говорити про схід від Вовчанська, то вони намагаються йти через Тихе, через Вовчанські Хутори – і таким чином обходити місто з флангів”, – поінформував Шамшин.