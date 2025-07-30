Терехов: Для городов как Харьков нужна отдельная финансовая программа
Мэр Харькова Игорь Терехов участвовал в Международном форуме «Жилье для пострадавшего населения: партнерство ради устойчивых решений».
На мероприятии обсуждали возможности объединения усилий государства, международных партнеров, местной власти и гражданского общества, чтобы решить жилищные проблемы, возникшие из-за вооруженной агрессии рф.
В рамках форума Игорь Терехов выступил на панельной дискуссии «Громады, которые действуют и уже создают жилье», где поделился опытом Харькова по решению жилищных вопросов для пострадавших граждан. Терехов назвал главные вызовы, с которыми сталкиваются прифронтовые громады: недостаток финансирования, необходимость обновления законодательной базы и комплексного подхода к созданию жилищной инфраструктуры – со строительством школ, детсадов, центров предоставления админуслуг, центров поддержки.
«Есть большая разница между прифронтовыми городами и теми, которые находятся в глубоком тылу. Для таких городов, как Харьков, нужна отдельная программа – финансовая, дотационная, программа сохранения бизнеса и возвращения людей. Это критически важно не только для Харькова, но и для Сум, Херсона, Запорожья – всех, кто находится на передовой борьбы с российянами. Сегодня жилье нужно и харьковчанам, потерявшим дом, и вынужденным переселенцам, уже ставшими частью нашей громады. У нас есть опыт и готовые проекты, но без поддержки правительства и международных партнеров мы не сможем реализовать масштабное строительство», — подчеркнул городской голова.
Сейчас в Харькове проживает 1,3 млн человек, из которых более 200 тыс. – внутренне перемещенные лица.
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- • Дата публикации материала: 30 июля 2025 в 21:28;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов участвовал в Международном форуме «Жилье для пострадавшего населения: партнерство ради устойчивых решений».".