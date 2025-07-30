Терехов: Для міст як Харків потрібна окрема фінансова програма
Мер Харкова Ігор Терехов взяв участь у Міжнародному форумі «Житло для постраждалого населення: партнерство заради стійких рішень».
На заході обговорювали можливості об’єднання зусиль держави, міжнародних партнерів, місцевої влади та громадянського суспільства для розв’язання житлових проблем, що виникли через збройну агресію Росії.
У рамках форуму Ігор Терехов виступив на панельній дискусії «Громади, які діють та вже створюють житло», де поділився досвідом Харкова щодо розв’язання житлових питань для постраждалих громадян. Терехов назвав головні виклики, з якими стикаються прифронтові громади: нестача фінансування, необхідність відновлення законодавчої бази та комплексного підходу до створення житлової інфраструктури – з будівництвом шкіл, дитсадків, центрів надання адмінпослуг, центрів підтримки.
«Є велика різниця між прифронтовими містами та тими, що знаходяться в глибокому тилу. Для таких міст, як Харків, потрібна окрема програма – фінансова, дотаційна, програма збереження бізнесу та повернення людей. Це критично важливо не лише для Харкова, а й для Сум, Херсона, Запоріжжя – всіх, хто перебуває на передовій боротьбі з росіянами. Сьогодні житло потрібне і харків’янам, які втратили будинок, і вимушеним переселенцям, які вже стали частиною нашої громади. Ми маємо досвід і готові проєкти, але без підтримки уряду та міжнародних партнерів ми не зможемо реалізувати масштабне будівництво», — підкреслив міський голова.
Наразі у Харкові проживає 1,3 млн осіб, з яких понад 200 тис. – внутрішньо переміщені особи.
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Липня 2025 в 21:28;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов взяв участь у Міжнародному форумі «Житло для постраждалого населення: партнерство заради стійких рішень».".