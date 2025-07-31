Подросток со скутером удрал из дома на Харьковщине

Полицейские разыскали парня, который на неделю сбежал из дома на скутере, сообщает Нацполиция.

30 июля мать 15-летнего подростка сообщила полиции, что ее сын вышел из дома и прихватил с собой скутер. В тот момент парень не выходил на связь уже 6 суток – от 24 июля.

Правоохранители проверили все возможные места нахождения 15-летнего парня: друзей, заброшенные здания, лесополосы и ближайшие села, где и нашли подростка со скутером. Мать беглеца привлекли к административной ответственности — на нее составили протокол за невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей.

А беглец удовлетворился профилактической беседой.