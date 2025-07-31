Live
  • Чт 31.07.2025
  • Харьков  +27°С
  • USD 41.77
  • EUR 48.15

Подросток со скутером удрал из дома на Харьковщине

Происшествия 17:42   31.07.2025
Оксана Якушко
Подросток со скутером удрал из дома на Харьковщине

Полицейские разыскали парня, который на неделю сбежал из дома на скутере, сообщает Нацполиция.

30 июля мать 15-летнего подростка сообщила полиции, что ее сын вышел из дома и прихватил с собой скутер. В тот момент парень не выходил на связь уже 6 суток – от 24 июля.

Правоохранители проверили все возможные места нахождения 15-летнего парня: друзей, заброшенные здания, лесополосы и ближайшие села, где и нашли подростка со скутером. Мать беглеца привлекли к административной ответственности — на нее составили протокол за невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей.
А беглец удовлетворился профилактической беседой.

Читайте также: Ночью – дождь и гроза. Прогноз погоды на 31 июля в Харькове и области

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Шквал и гроза идут. Опасная погода будет этой ночью в Харькове и области
Шквал и гроза идут. Опасная погода будет этой ночью в Харькове и области
30.07.2025, 21:52
Пауки-птицееды и змеи: в Харькове квартиру превратили в террариум (фото)
Пауки-птицееды и змеи: в Харькове квартиру превратили в террариум (фото)
31.07.2025, 15:48
Ночью – дождь и гроза. Прогноз погоды на 31 июля в Харькове и области
Ночью – дождь и гроза. Прогноз погоды на 31 июля в Харькове и области
30.07.2025, 20:28
Три водохранилища в Харьковской области почти уничтожены: среди них Травянское
Три водохранилища в Харьковской области почти уничтожены: среди них Травянское
31.07.2025, 15:08
Новости Харькова — главное за 31 июля: FPV ранил гражданского под Харьковом
Новости Харькова — главное за 31 июля: FPV ранил гражданского под Харьковом
31.07.2025, 16:51
Подросток со скутером удрал из дома на Харьковщине
Подросток со скутером удрал из дома на Харьковщине
31.07.2025, 17:42

Новости по теме:

19:45
Более 85 тысяч сигарет изготовили нелегально под Харьковом
20:47
Четверо полицейских ранены из-за атаки российского FPV-дрона на Харьковщине
10:22
Четверо пострадавших от ударов россиян за прошедшие сутки на Харьковщине
12:11
«Заказ» от врага за 1000 грн: на что пошел харьковчанин – прокуратура
21:32
Мужчину, помочившегося на здание полиции в Харькове, разыскали

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Подросток со скутером удрал из дома на Харьковщине»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 31 июля 2025 в 17:42;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полицейские разыскали парня, который на неделю сбежал из дома на скутере, сообщает Нацполиция.".