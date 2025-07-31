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Підліток зі скутером втік з дому на Харківщині

Події 17:42   31.07.2025
Оксана Якушко
Підліток зі скутером втік з дому на Харківщині

Поліціянти розшукали хлопця, який на тиждень втік із дому на скутері, повідомляє Нацполіція.

30 липня матір 15-річного підлітка повідомила у поліцію, що її син пішов із дому і прихопив з собою скутер. На той момент хлопець не виходив на зв’язок вже 6 діб – від 24 липня.

Правоохоронці перевірили всі можливі місця перебування 15-річного хлопця: друзі, закинуті будівлі, лісосмуги та найближчі села, де і знайшли підлітка зі скутером. Матір утікача притягнули до адміністративної відповідальності — на неї склали протокол за невиконання батьками обов’язків щодо виховання дітей.

А утікач задовольнився профілактичною бесідою.

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Автор: Оксана Якушко
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Ви читали новину: «Підліток зі скутером втік з дому на Харківщині»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 31 Липня 2025 в 17:42;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліціянти розшукали хлопця, який на тиждень втік із дому на скутері, повідомляє Нацполіція.".