Підліток зі скутером втік з дому на Харківщині
Поліціянти розшукали хлопця, який на тиждень втік із дому на скутері, повідомляє Нацполіція.
30 липня матір 15-річного підлітка повідомила у поліцію, що її син пішов із дому і прихопив з собою скутер. На той момент хлопець не виходив на зв’язок вже 6 діб – від 24 липня.
Правоохоронці перевірили всі можливі місця перебування 15-річного хлопця: друзі, закинуті будівлі, лісосмуги та найближчі села, де і знайшли підлітка зі скутером. Матір утікача притягнули до адміністративної відповідальності — на неї склали протокол за невиконання батьками обов’язків щодо виховання дітей.
А утікач задовольнився профілактичною бесідою.
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Липня 2025 в 17:42;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліціянти розшукали хлопця, який на тиждень втік із дому на скутері, повідомляє Нацполіція.".