Підліток зі скутером втік з дому на Харківщині

Поліціянти розшукали хлопця, який на тиждень втік із дому на скутері, повідомляє Нацполіція.

30 липня матір 15-річного підлітка повідомила у поліцію, що її син пішов із дому і прихопив з собою скутер. На той момент хлопець не виходив на зв’язок вже 6 діб – від 24 липня.

Правоохоронці перевірили всі можливі місця перебування 15-річного хлопця: друзі, закинуті будівлі, лісосмуги та найближчі села, де і знайшли підлітка зі скутером. Матір утікача притягнули до адміністративної відповідальності — на неї склали протокол за невиконання батьками обов’язків щодо виховання дітей.

А утікач задовольнився профілактичною бесідою.