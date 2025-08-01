Несмотря на обстрелы: в Чугуеве готовятся праздновать День города (видео)

В Чугуеве создали праздничные локации в преддверии двух важных для города дат — Дня рождения Ильи Репина и Дня города.

Важные даты отмечают 5 и 10 августа соответственно. Традиционно ко Дню рождения Репина его земляки проводят Международный репинский пленэр. Также в городе уже создали праздничные локации и зону, посвященную бригадам ВСУ, в том числе — легендарной 92 ОШБр, которая здесь базируется.

Кадры украшенного города опубликовала мэр Галина Минаева.

Видео: Галина Минаева/Telegram

В этом году Чугуев будет отмечать 387 лет со дня основания. Информации о том, что планируются какие-либо массовые мероприятия, нет.