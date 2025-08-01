Несмотря на обстрелы: в Чугуеве готовятся праздновать День города (видео)
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В Чугуеве создали праздничные локации в преддверии двух важных для города дат — Дня рождения Ильи Репина и Дня города.
Важные даты отмечают 5 и 10 августа соответственно. Традиционно ко Дню рождения Репина его земляки проводят Международный репинский пленэр. Также в городе уже создали праздничные локации и зону, посвященную бригадам ВСУ, в том числе — легендарной 92 ОШБр, которая здесь базируется.
Кадры украшенного города опубликовала мэр Галина Минаева.
Видео: Галина Минаева/Telegram
В этом году Чугуев будет отмечать 387 лет со дня основания. Информации о том, что планируются какие-либо массовые мероприятия, нет.
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- • Дата публикации материала: 1 августа 2025 в 16:37;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Чугуеве создали праздничные локации в преддверии двух важных для города дат — Дня рождения Ильи Репина и Дня города".