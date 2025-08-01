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Попри обстріли: в Чугуєві готуються святкувати День міста (відео)

Суспільство 16:37   01.08.2025
Оксана Горун
Попри обстріли: в Чугуєві готуються святкувати День міста (відео)

У Чугуєві створили святкові локації напередодні двох важливих для міста дат – Дня народження Іллі Рєпіна та Дня міста.

Важливі дати відзначають 5 та 10 серпня відповідно. Традиційно до Дня народження Рєпіна його земляки проводять Міжнародний Рєпінський пленер. Також у місті вже створили святкові локації та зону, яка присвячена бригадам ЗСУ, в тому числі – легендарній 92 ОШБр, яка тут базується.

Кадри прикрашеного Чугуєва опублікувала міська голова Галина Мінаєва.

Відео: Галина Мінаєва/телеграм

Цього року Чугуїв відзначатиме 387 років від дня заснування.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Серпня 2025 в 16:37;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Чугуєві створили святкові локації напередодні двох важливих для міста дат – Дня народження Іллі Рєпіна та Дня міста".