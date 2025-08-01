Попри обстріли: в Чугуєві готуються святкувати День міста (відео)
У Чугуєві створили святкові локації напередодні двох важливих для міста дат – Дня народження Іллі Рєпіна та Дня міста.
Важливі дати відзначають 5 та 10 серпня відповідно. Традиційно до Дня народження Рєпіна його земляки проводять Міжнародний Рєпінський пленер. Також у місті вже створили святкові локації та зону, яка присвячена бригадам ЗСУ, в тому числі – легендарній 92 ОШБр, яка тут базується.
Кадри прикрашеного Чугуєва опублікувала міська голова Галина Мінаєва.
Відео: Галина Мінаєва/телеграм
Цього року Чугуїв відзначатиме 387 років від дня заснування.
Читайте також: Сезон фонтанів відкрили в деокупованому місті на Харківщині (відео)
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: новини Харкова, Репин, свято, Чугуїв;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Попри обстріли: в Чугуєві готуються святкувати День міста (відео)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 1 Серпня 2025 в 16:37;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Чугуєві створили святкові локації напередодні двох важливих для міста дат – Дня народження Іллі Рєпіна та Дня міста".