В громаде под Харьковом собирали ветеранов и их семьи: зачем
В Дергачевской громаде ветеранам и членам их семей рассказали о возможностях государственных и местных программ.
В громаде, по данным Единого государственного реестра ветеранов войны, зарегистрировано более 2 тысяч ветеранов: среди них 1657 участников боевых действий, 217 человек с инвалидностью вследствие войны и 380 членов семей погибших защитников и защитниц, пишет пресс-служба ХОВА.
В рамках акции «Забота рядом» представители органов местного самоуправления, социальных служб и специалисты по сопровождению ветеранов войны и демобилизованных лиц рассказали защитникам о:
— помощи в приобретении или ремонте жилья;
— образовании;
— реабилитации и лечении;
— профессиональном обучении, поддержке начала и развития собственного дела за счет грантов, компенсационных механизмах для работодателей.
Отдельное внимание уделили информированию семей военнопленных об оформлении соответствующих документов.
В конце встречи состоялся открытый разговор в формате «вопрос-ответ», во время которого присутствующие получили персональные консультации по важным для них вопросам и оформили необходимые обращения.
«Наша общая обязанность — обеспечить каждого ветерана достойными условиями для возвращения к гражданской жизни, чтобы это было не вызовом, а путем к развитию. Продолжаем системно внедрять решения, направленные на всестороннюю помощь нашим защитникам и защитницам», — отметила заместитель начальника ХОВА Вита Ковальская.
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- • Дата публикации материала: 1 августа 2025 в 20:43;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Дергачевской громаде ветеранам и членам их семей рассказали о возможностях государственных и местных программ.".