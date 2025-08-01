В громаде под Харьковом собирали ветеранов и их семьи: зачем

В Дергачевской громаде ветеранам и членам их семей рассказали о возможностях государственных и местных программ.

В громаде, по данным Единого государственного реестра ветеранов войны, зарегистрировано более 2 тысяч ветеранов: среди них 1657 участников боевых действий, 217 человек с инвалидностью вследствие войны и 380 членов семей погибших защитников и защитниц, пишет пресс-служба ХОВА.

В рамках акции «Забота рядом» представители органов местного самоуправления, социальных служб и специалисты по сопровождению ветеранов войны и демобилизованных лиц рассказали защитникам о:

— помощи в приобретении или ремонте жилья;

— образовании;

— реабилитации и лечении;

— профессиональном обучении, поддержке начала и развития собственного дела за счет грантов, компенсационных механизмах для работодателей.

Отдельное внимание уделили информированию семей военнопленных об оформлении соответствующих документов.

В конце встречи состоялся открытый разговор в формате «вопрос-ответ», во время которого присутствующие получили персональные консультации по важным для них вопросам и оформили необходимые обращения.

«Наша общая обязанность — обеспечить каждого ветерана достойными условиями для возвращения к гражданской жизни, чтобы это было не вызовом, а путем к развитию. Продолжаем системно внедрять решения, направленные на всестороннюю помощь нашим защитникам и защитницам», — отметила заместитель начальника ХОВА Вита Ковальская.

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