У громаді під Харковом збирали ветеранів та їхні сім’ї: навіщо
У Дергачівській громаді ветеранам та членам їхніх сімей розповіли про можливості державних та місцевих програм.
У громаді, за даними Єдиного державного реєстру ветеранів війни, зареєстровано понад 2 тисячі ветеранів. Серед них 1657 учасників бойових дій, 217 осіб з інвалідністю внаслідок війни та 380 членів сімей загиблих захисників та захисниць, пише пресслужба ХОВА.
У межах акції «Турбота поруч» представники органів місцевого самоврядування, соціальних служб та фахівці із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб розповіли захисникам про:
– придбання або ремонт житла;
– здобуття освіти для ветеранів та їхніх дітей;
– реабілітацію та лікування;
– професійне навчання, підтримку започаткування і розвитку власної справи за рахунок грантів, компенсаційні механізми для роботодавців.
Окрему увагу приділили інформуванню сімей військовополонених щодо оформлення відповідних документів.
Наприкінці зустрічі відбулася відкрита розмова у форматі «питання-відповідь». Присутні отримали персональні консультації щодо важливих для них питань та оформили необхідні звернення.
“Продовжуємо системно впроваджувати рішення, спрямовані на всебічну допомогу нашим захисникам і захисницям”, – зазначила заступниця начальника ХОВА Віта Ковальська.
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Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Дергачівській громаді ветеранам та членам їхніх сімей розповіли про можливості державних та місцевих програм.".