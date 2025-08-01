У громаді під Харковом збирали ветеранів та їхні сім’ї: навіщо

У Дергачівській громаді ветеранам та членам їхніх сімей розповіли про можливості державних та місцевих програм.

У громаді, за даними Єдиного державного реєстру ветеранів війни, зареєстровано понад 2 тисячі ветеранів. Серед них 1657 учасників бойових дій, 217 осіб з інвалідністю внаслідок війни та 380 членів сімей загиблих захисників та захисниць, пише пресслужба ХОВА.

У межах акції «Турбота поруч» представники органів місцевого самоврядування, соціальних служб та фахівці із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб розповіли захисникам про:

– придбання або ремонт житла;

– здобуття освіти для ветеранів та їхніх дітей;

– реабілітацію та лікування;

– професійне навчання, підтримку започаткування і розвитку власної справи за рахунок грантів, компенсаційні механізми для роботодавців.

Окрему увагу приділили інформуванню сімей військовополонених щодо оформлення відповідних документів.

Наприкінці зустрічі відбулася відкрита розмова у форматі «питання-відповідь». Присутні отримали персональні консультації щодо важливих для них питань та оформили необхідні звернення.

“Продовжуємо системно впроваджувати рішення, спрямовані на всебічну допомогу нашим захисникам і захисницям”, – зазначила заступниця начальника ХОВА Віта Ковальська.

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