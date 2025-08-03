Мощный ливень накроет Харьков и область сегодня вечером и ночью

Опасная погода будет на Харьковщине вечером 3 августа и ночью 4 августа, предупредил региональный центр гидрометеорологии.

«Вечером 3 августа и ночью 4 августа по городу и области ожидается сильный дождь 🌧️. Будьте внимательны и осторожны», — сообщили синоптики.

(I уровень опасности, желтый 🟡)