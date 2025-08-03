Мощный ливень накроет Харьков и область сегодня вечером и ночью
Фото: Василий Голосный
Опасная погода будет на Харьковщине вечером 3 августа и ночью 4 августа, предупредил региональный центр гидрометеорологии.
«Вечером 3 августа и ночью 4 августа по городу и области ожидается сильный дождь 🌧️. Будьте внимательны и осторожны», — сообщили синоптики.
(I уровень опасности, желтый 🟡)
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- Категории: Погода, Харьков; Теги: дождь, ливень, метеопрогноз, прогноз погоды, Харьков, Харьковский региональный центр гидрометеорологии;
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- • Дата публикации материала: 3 августа 2025 в 18:23;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Опасная погода будет на Харьковщине вечером 3 августа и ночью 4 августа, предупредил региональный центр гидрометеорологии.".