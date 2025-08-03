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Мощный ливень накроет Харьков и область сегодня вечером и ночью

Погода 18:23   03.08.2025
Оксана Якушко
Мощный ливень накроет Харьков и область сегодня вечером и ночью Фото: Василий Голосный

Опасная погода будет на Харьковщине вечером 3 августа и ночью 4 августа, предупредил региональный центр гидрометеорологии.

«Вечером 3 августа и ночью 4 августа по городу и области ожидается сильный дождь 🌧️. Будьте внимательны и осторожны», — сообщили синоптики.

(I уровень опасности, желтый 🟡)

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 3 августа 2025 в 18:23;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Опасная погода будет на Харьковщине вечером 3 августа и ночью 4 августа, предупредил региональный центр гидрометеорологии.".