Потужна злива накриє Харків та область сьогодні ввечері та вночі
Фото: Василь Голосний
Небезпечна погода буде на Харківщині ввечері 3 серпня та вночі 4 серпня, попередив регіональний центр із гідрометеорології.
«Ввечері 3 серпня зі збереженням вночі 4 серпня по місту та області очікується значний дощ 🌧️. Будьте уважними та обережними», – попередили синоптики.
(I рівень небезпечності, жовтий 🟡)
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- Категорії: Погода, Харків; Теги: дождь, ливень, метеопрогноз, прогноз погоды, Харків, Харьковский региональный центр гидрометеорологии;
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Серпня 2025 в 18:23;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Небезпечна погода буде на Харківщині ввечері 3 серпня та вночі 4 серпня, попередив регіональний центр із гідрометеорології.".