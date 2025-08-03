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Потужна злива накриє Харків та область сьогодні ввечері та вночі

Погода 18:23   03.08.2025
Оксана Якушко
Потужна злива накриє Харків та область сьогодні ввечері та вночі Фото: Василь Голосний

Небезпечна погода буде на Харківщині ввечері 3 серпня та вночі 4 серпня, попередив регіональний центр із гідрометеорології.

«Ввечері 3 серпня зі збереженням вночі 4 серпня по місту та області очікується значний дощ 🌧️. Будьте уважними та обережними», – попередили синоптики.

(I рівень небезпечності, жовтий 🟡)

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Серпня 2025 в 18:23;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Небезпечна погода буде на Харківщині ввечері 3 серпня та вночі 4 серпня, попередив регіональний центр із гідрометеорології.".