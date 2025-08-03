Потужна злива накриє Харків та область сьогодні ввечері та вночі

Небезпечна погода буде на Харківщині ввечері 3 серпня та вночі 4 серпня, попередив регіональний центр із гідрометеорології.

«Ввечері 3 серпня зі збереженням вночі 4 серпня по місту та області очікується значний дощ 🌧️. Будьте уважними та обережними», – попередили синоптики.

(I рівень небезпечності, жовтий 🟡)