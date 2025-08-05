Почти два десятка боев было на Харьковщине за сутки – где наступал враг
О том, где СОУ сдерживали оккупантов на Харьковщине, сообщили в утренней сводке за 5 августа в Генштабе ВСУ.
На Южно-Слобожанском направлении россияне атаковали девять раз около Волчанска, Казачьей Лопани и Гоптовки.
На Купянском – россияне штурмовали позиции ВСУ девять раз около Голубовки, Загрызово и Лозовой.
«В общей сложности, за прошедшие сутки зафиксировано 151 боевое столкновение. По уточненной информации, вчера противник нанес три ракетных и 72 авиационных удара, применил пять ракет и сбросил 129 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, произвел 6050 обстрелов, в том числе 76 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3925 дронов-камикадзе», – уточнили в ГШ.
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- • Дата публикации материала: 5 августа 2025 в 08:15;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, где СОУ сдерживали оккупантов на Харьковщине, сообщили в утренней сводке за 5 августа в Генштабе ВСУ.".