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Почти два десятка боев было на Харьковщине за сутки – где наступал враг

Украина 08:15   05.08.2025
Николь Костенко-Лагутина
Почти два десятка боев было на Харьковщине за сутки – где наступал враг

О том, где СОУ сдерживали оккупантов на Харьковщине, сообщили в утренней сводке за 5 августа в Генштабе ВСУ.

На Южно-Слобожанском направлении россияне атаковали девять раз около Волчанска, Казачьей Лопани и Гоптовки.

На Купянском – россияне штурмовали позиции ВСУ девять раз около Голубовки, Загрызово и Лозовой.

«В общей сложности, за прошедшие сутки зафиксировано 151 боевое столкновение. По уточненной информации, вчера противник нанес три ракетных и 72 авиационных удара, применил пять ракет и сбросил 129 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, произвел 6050 обстрелов, в том числе 76 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3925 дронов-камикадзе», – уточнили в ГШ.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 5 августа 2025 в 08:15;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, где СОУ сдерживали оккупантов на Харьковщине, сообщили в утренней сводке за 5 августа в Генштабе ВСУ.".