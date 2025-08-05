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Майже два десятки боїв було на Харківщині за добу – де наступав ворог

Україна 08:15   05.08.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Майже два десятки боїв було на Харківщині за добу – де наступав ворог

Про те, де СОУ стримували окупантів на Харківщині, повідомили у ранковому зведенні за 5 серпня у Генштабі ЗСУ.

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни атакували дев’ять разів біля Вовчанська, Козачої Лопані та Гоптівки.

На Куп’янському – росіяни штурмували позиції ЗСУ дев’ять разів біля Голубівки, Загризового та Лозової.

“Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 151 бойове зіткнення.За уточненою інформацією, вчора противник завдав трьох ракетних та 72 авіаційних ударів, застосував п’ять ракет та скинув 129 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив 6050 обстрілів, зокрема 76 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3925 дронів-камікадзе”, – уточнили у ГШ.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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Ви читали новину: «Майже два десятки боїв було на Харківщині за добу – де наступав ворог»; з категорії Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Серпня 2025 в 08:15;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про те, де СОУ стримували окупантів на Харківщині, повідомили у ранковому зведенні за 5 серпня у Генштабі ЗСУ.".