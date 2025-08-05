Майже два десятки боїв було на Харківщині за добу – де наступав ворог

Про те, де СОУ стримували окупантів на Харківщині, повідомили у ранковому зведенні за 5 серпня у Генштабі ЗСУ.

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни атакували дев’ять разів біля Вовчанська, Козачої Лопані та Гоптівки.

На Куп’янському – росіяни штурмували позиції ЗСУ дев’ять разів біля Голубівки, Загризового та Лозової.