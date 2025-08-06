Ликвидировали более полусотни военных: ОТГ «Харьков» о потерях врага за сутки
Фото: Александр Рыхлицкий, 22 ОМБр
О том, как прошли сутки на Южно-Слобожанском направлении, рассказали в ОТГВ «Харьков».
По данным защитников, враг пять раз пытался прорвать оборонительные рубежи украинских воинов.
За прошедшие сутки россияне нанесли четыре авиационных удара с применением пяти КАБ и 36 НАР, совершили 586 обстрелов позиций, из них — 135 ударов дронами-камикадзе.
Враг потерял 40 человек, из которых 17 безвозвратными.
Также оккупанты потеряли уничтоженными и поврежденными 112 единиц вооружения и военной техники, из них: две артиллерийские системы, 14 автомобилей, 85 БпЛА и 11 единиц специальной техники.
Уничтожено: 100 укрытий для личного состава, девять стартовых позиций запуска БПЛА и четыре места хранения БП.
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- • Дата публикации материала: 6 августа 2025 в 12:06;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, как прошли сутки на Южно-Слобожанском направлении, рассказали в ОТГВ «Харьков».".