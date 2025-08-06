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Ліквідували понад пів сотні військових: ОТУ «Харків» про втрати ворога за добу

Фронт 12:06   06.08.2025
Вікторія Яковенко
Ліквідували понад пів сотні військових: ОТУ «Харків» про втрати ворога за добу Фото: Олександр Рихлицький, 22 ОМБр

Про те, як минула доба на Південно-Слобожанському напрямку, розповіли в ОТУВ «Харків».

За даними захисників, ворог п’ять разів намагався прорвати оборонні рубежі українських воїнів.

Минулої доби росіяни нанесли чотири авіаційні удари із застосуванням п’яти КАБ і 36 НАР, здійснили 586 обстрілів позицій, з них – 135 ударів дронами-камікадзе.

Ворог втратив 40 осіб, з яких — 17 безповоротними.

Також окупанти втратили знищеними та пошкодженими 112 одиниць озброєння та військової техніки, з них: дві артилерійські системи, 14 автомобілів, 85 БпЛА та 11 одиниць спеціальної техніки.

Знищено: 100 укриттів для особового складу, дев’ять стартових позицій запуску БпЛА та чотири місця зберігання БП.

Читайте також: За добу по всій лінії фронту йшло 143 бої – де ЗС РФ наступали на Харківщині

Автор: Вікторія Яковенко
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Ви читали новину: «Ліквідували понад пів сотні військових: ОТУ «Харків» про втрати ворога за добу»; з категорії Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Серпня 2025 в 12:06;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про те, як минула доба на Південно-Слобожанському напрямку, розповіли в ОТУВ «Харків».".