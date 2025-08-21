Больше 3400 домов и квартир купили вместо уничтоженного жилья на Харьковщине
Более 3400 новых частных домов и квартир приобрели по жилищным сертификатам в рамках программы «єВідновлення» владельцы уничтоженной в Харьковской области недвижимости.
Всего с начала реализации программы «єВідновлення» в 38 громадах области комиссии сформировали 7549 сертификатов на сумму более 10 миллиардов гривен, сообщает ХОВА.
На Харьковщине приобрели 3421 жилье – 2854 квартиры и 567 частных домов. Их стоимость — более 7,4 миллиарда гривен.
Всего уже использовано более 4980 жилищных сертификатов, полученных за разрушенные дома в Харьковской области. Большинство получателей компенсации приобрели жилье в Харькове, Изюмской и Балаклейской громадах, остальные – на территории Киевской, Львовской, Днепропетровской, Полтавской, Закарпатской и других областей.
«На данный момент в Государственный реестр имущества, поврежденного и уничтоженного в результате военной агрессии РФ, внесена информация по 88996 объектам, из них 45784 – здания, 42323 – помещения, 889 – инженерные сооружения», – сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
Также в рамках программы «єВідновлення» жители Харьковщины подали 58879 заявлений на получение денежной помощи на ремонт поврежденного жилья. Больше всего заявлений подали жители Изюмского, Харьковского и Чугуевского районов.
Кроме того, через приложение и портал «Дія» жители региона подали 208112 информационных сообщений о поврежденном жилье.
Уже получили денежную помощь для ремонта поврежденного жилья 34766 заявителей на общую сумму более 3,5 миллиарда гривен. Еще для 3140 человек компенсацию согласовали и передали на выплату средства — 245,2 миллиона гривен.
Читайте также: Махинации с «єВідновленням» на Харьковщине: второй фигурант получил подозрение
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: євідновлення, відновлення, восстановление, жилье, новости Харькова;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Больше 3400 домов и квартир купили вместо уничтоженного жилья на Харьковщине»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 21 августа 2025 в 20:53;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Более 3400 новых частных домов и квартир приобрели по жилищным сертификатам в рамках программы «єВідновлення» владельцы уничтоженной в Харьковской области недвижимости.".