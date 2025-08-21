Больше 3400 домов и квартир купили вместо уничтоженного жилья на Харьковщине

Более 3400 новых частных домов и квартир приобрели по жилищным сертификатам в рамках программы «єВідновлення» владельцы уничтоженной в Харьковской области недвижимости.

Всего с начала реализации программы «єВідновлення» в 38 громадах области комиссии сформировали 7549 сертификатов на сумму более 10 миллиардов гривен, сообщает ХОВА.

На Харьковщине приобрели 3421 жилье – 2854 квартиры и 567 частных домов. Их стоимость — более 7,4 миллиарда гривен.

Всего уже использовано более 4980 жилищных сертификатов, полученных за разрушенные дома в Харьковской области. Большинство получателей компенсации приобрели жилье в Харькове, Изюмской и Балаклейской громадах, остальные – на территории Киевской, Львовской, Днепропетровской, Полтавской, Закарпатской и других областей.

«На данный момент в Государственный реестр имущества, поврежденного и уничтоженного в результате военной агрессии РФ, внесена информация по 88996 объектам, из них 45784 – здания, 42323 – помещения, 889 – инженерные сооружения», – сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Также в рамках программы «єВідновлення» жители Харьковщины подали 58879 заявлений на получение денежной помощи на ремонт поврежденного жилья. Больше всего заявлений подали жители Изюмского, Харьковского и Чугуевского районов.

Кроме того, через приложение и портал «Дія» жители региона подали 208112 информационных сообщений о поврежденном жилье.

Уже получили денежную помощь для ремонта поврежденного жилья 34766 заявителей на общую сумму более 3,5 миллиарда гривен. Еще для 3140 человек компенсацию согласовали и передали на выплату средства — 245,2 миллиона гривен.