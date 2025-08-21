Понад 3400 будинків і квартир придбали замість знищеного житла на Харківщині

Понад 3400 нових приватних будинків та квартир придбали за житловими сертифікатами у межах програми «єВідновлення» власники знищеної у Харківській області нерухомості.

Загалом від початку реалізації програми «єВідновлення» у 38 громадах області комісії сформували 7549 сертифікатів на понад 10 мільярдів гривень, повідомляє ХОВА.

На території Харківщини придбали 3421 оселю – 2854 квартир та 567 приватних будинків. Вартість цього складає понад 7,4 мільярда гривень.

Загалом вже використано понад 4980 житлових сертифікатів, отриманих за зруйновані оселі на Харківщині. Більшість отримувачів компенсації придбали житло у Харкові, Ізюмській та Балаклійській громадах, решта – на території Київської, Львівської, Дніпропетровської, Полтавської, Закарпатської та інших областей.

«Наразі до Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок військової агресії РФ внесено інформацію по 88996 об’єктах, з них 45784 – будівлі, 42323 – приміщення, 889 – інженерні споруди»,– повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Також у межах програми “єВідновлення” мешканці Харківщини подали 58879 заяв на отримання грошової допомоги на ремонт пошкодженого житла. Найбільше заяв подали жителі Ізюмського, Харківського та Чугуївського районів.

Крім того, через застосунок та портал “Дія” жителі регіону подали 208112 інформаційних повідомлень про пошкоджене житло.

Вже отримали грошову допомогу для ремонту пошкоджених осель 34766 заявників на загальну суму більш як 3,5 мільярда гривень. Ще для 3140 людей компенсацію погодили та передали на виплату кошти – 245,2 мільйона гривень.