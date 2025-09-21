Госполитику в сфере ухода за детьми и поддержки семей реализуют на Харьковщине
ХОВА координирует реализацию государственной политики в сфере ухода за детьми и поддержки семей в регионе.
В ноябре 2024 года правительство приняло Стратегию обеспечения права каждого ребенка в Украине на рост в семейном окружении на 2024-2028 годы. Согласно Национальной Стратегии структурные подразделения ХОВА разработали региональный План реализации Стратегии на 2025-2026 годы, а специалисты Харьковской экспертной группы доработали его при содействии ЮНИСЕФ и при поддержке правительства Швеции.
Региональный план Харьковщины определяет 6 стратегических целей:
- повышение способности семей с детьми осуществлять уход и воспитание детей;
рост детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки и детей с инвалидностью в семейном окружении;
обеспечение семейного воспитания временно перемещенных, депортированных детей, детей из ТОТ и зон боевых действий, их возвращение и интеграция в громады;
защита прав детей при реформировании учреждений институционального ухода и воспитания;
создание условий для социальной интеграции детей и лиц с опытом альтернативного воспитания;
формирование организационно правовых условий реализации Национальной стратегии на 2025-2028 годы.
В Харькове в рамках плана реализации Стратегии на 2024-2026 годы ХОВА создала рабочую группу и провела рабочую встречу. К мероприятию присоединились представители ЮНИСЕФ, профильные заместители председателей РВА, начальники служб по делам детей ХОВА и пилотных громад: Песочинской, Изюмской, Лозовской, Шевченковской, Кегичевской, Змиевской, Чугуевской, Балаклейской, Златопольской, Краснокутской, Валковской и Богодуховской, ювенальной превенции ГУ ЧП в Харьковской области, а также общественных организаций.
