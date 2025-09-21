Госполитику в сфере ухода за детьми и поддержки семей реализуют на Харьковщине

рост детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки и детей с инвалидностью в семейном окружении;

обеспечение семейного воспитания временно перемещенных, депортированных детей, детей из ТОТ и зон боевых действий, их возвращение и интеграция в громады;

защита прав детей при реформировании учреждений институционального ухода и воспитания;

создание условий для социальной интеграции детей и лиц с опытом альтернативного воспитания;

формирование организационно правовых условий реализации Национальной стратегии на 2025-2028 годы.