Live
  • Вс 21.09.2025
  • Харьков  +21°С
  • USD 41.25
  • EUR 48.79

Госполитику в сфере ухода за детьми и поддержки семей реализуют на Харьковщине

Общество 18:29   21.09.2025
Оксана Якушко
Госполитику в сфере ухода за детьми и поддержки семей реализуют на Харьковщине Фото: ХОВА

ХОВА координирует реализацию государственной политики в сфере ухода за детьми и поддержки семей в регионе.

В ноябре 2024 года правительство приняло Стратегию обеспечения права каждого ребенка в Украине на рост в семейном окружении на 2024-2028 годы. Согласно Национальной Стратегии структурные подразделения ХОВА разработали региональный План реализации Стратегии на 2025-2026 годы, а специалисты Харьковской экспертной группы доработали его при содействии ЮНИСЕФ и при поддержке правительства Швеции.

Региональный план Харьковщины определяет 6 стратегических целей:

  • повышение способности семей с детьми осуществлять уход и воспитание детей;

    рост детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки и детей с инвалидностью в семейном окружении;

    обеспечение семейного воспитания временно перемещенных, депортированных детей, детей из ТОТ и зон боевых действий, их возвращение и интеграция в громады;

    защита прав детей при реформировании учреждений институционального ухода и воспитания;

    создание условий для социальной интеграции детей и лиц с опытом альтернативного воспитания;

    формирование организационно правовых условий реализации Национальной стратегии на 2025-2028 годы.

В Харькове в рамках плана реализации Стратегии на 2024-2026 годы ХОВА создала рабочую группу и провела рабочую встречу. К мероприятию присоединились представители ЮНИСЕФ, профильные заместители председателей РВА, начальники служб по делам детей ХОВА и пилотных громад: Песочинской, Изюмской, Лозовской, Шевченковской, Кегичевской, Змиевской, Чугуевской, Балаклейской, Златопольской, Краснокутской, Валковской и Богодуховской, ювенальной превенции ГУ ЧП в Харьковской области, а также общественных организаций.

Читайте также: Какой город после захвата Купянска на Харьковщине станет новой целью РФ 📹

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Какой город после захвата Купянска на Харьковщине станет новой целью РФ 📹
Какой город после захвата Купянска на Харьковщине станет новой целью РФ 📹
21.09.2025, 14:29
Где в Харьковской области горячее всего – Генштаб ВСУ
Где в Харьковской области горячее всего – Генштаб ВСУ
21.09.2025, 08:37
Самые красивые рассветы в области можно увидеть в 40 км от Харькова (видео)
Самые красивые рассветы в области можно увидеть в 40 км от Харькова (видео)
21.09.2025, 12:43
Новости Харькова — главное 21 сентября: где атаковали россияне
Новости Харькова — главное 21 сентября: где атаковали россияне
21.09.2025, 17:05
Кондрашовку россияне, вероятно, уже заняли – Машовец о боях у Купянска
Кондрашовку россияне, вероятно, уже заняли – Машовец о боях у Купянска
21.09.2025, 09:42
Днем по-летнему тепло. Прогноз погоды на 22 сентября в Харькове и области
Днем по-летнему тепло. Прогноз погоды на 22 сентября в Харькове и области
21.09.2025, 19:13

Новости по теме:

21.09.2025
ХОВА помогает обучению в рамках пилотного проекта психосоциальной поддержки
20.09.2025
«Родной человек в плену»: как видеоролик может помочь семьям военных
20.09.2025
Украинцам предлагают поделиться уникальными историями и получить награду
19.09.2025
Какая помощь родителям по уходу за ребенком — в Гиде государственных услуг
19.09.2025
Почти 40 тысяч жителей Харьковщины получили деньги на восстановление жилья

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Госполитику в сфере ухода за детьми и поддержки семей реализуют на Харьковщине»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 21 сентября 2025 в 18:29;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ХОВА координирует реализацию государственной политики в сфере ухода за детьми и поддержки семей в регионе.".