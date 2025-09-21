Держполітику у сфері догляду для дітей реалізують на Харківщині

ХОВА координує реалізацію державної політики у сфері догляду за дітьми та підтримки сімей у регіоні.

У листопаді 2024 року Уряд ухвалив Стратегію забезпечення права кожної дитини в Україні на зростання в сімейному оточенні на 2024–2028 роки. Відповідно до Національної Стратегії, структурні підрозділи ХОВА розробили регіональний План реалізації Стратегії на 2025-2026 роки, а фахівці Харківської експертної групи доопрацювали його за сприяння ЮНІСЕФ та при підтримці уряду Швеції.

Регіональний план Харківщини визначає 6 стратегічних цілей:

– підвищення спроможності сімей з дітьми здійснювати догляд та виховання дітей;

– зростання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та дітей з інвалідністю в сімейному оточенні;

– забезпечення сімейного виховання тимчасово переміщених, депортованих дітей, дітей з ТОТ та зон бойових дій, їх повернення та інтеграція у громади;

– захист прав дітей під час реформування закладів інституційного догляду та виховання;

– створення умов для соціальної інтеграції дітей та осіб з досвідом альтернативного виховання;

– формування організаційно-правових умов реалізації Національної стратегії на 2025–2028 роки.

У Харкові в межах плану реалізації Стратегії на 2024-2026 роки ХОВА створила робочу групу та провела робочу зустрічі. До заходу долучилися представники ЮНІСЕФ, профільні заступники голів РВА, начальники служб у справах дітей ХОВА та пілотних громад: Пісочинської, Ізюмської, Лозівської, Шевченківської, Кегичівської, Зміївської, Чугуївської, Балаклійської, Златопільської, Краснокутської, Валківської та Богодухівської, представники Харківського обласного центру соціальних служб, ювенальної превенції ГУ НП в Харківській області, а також громадських організацій.