Появились фото Харькова после ночных обстрелов

Происшествия 09:38   06.10.2025
Николь Костенко-Лагутина
Появились фото Харькова после ночных обстрелов

Фото с мест российских обстрелов в Харькове опубликовали в облпрокуратуре.

Атака длилась около часа, с 22:45 до 23:30, пишут правоохранители. В результате обстрелов пострадали четверо людей.

Обстрел Харькова 6 октября

Под атакой оказались Шевченковский и Новобаварский районы.

«В Новобаварском районе в результате попаданий возник пожар на территории одного из объектов. Также повреждено более 10 жилых домов и автомобилей. Ранение получил 63-летний мужчина. Еще три человека — мужчина и две женщины — подверглись острой стрессовой реакции. Предварительно установлено, что для ударов российская армия использовала БпЛА типа Герань-2», – отметили в прокуратуре.

Обстрел Харькова 6 октября

Тем временем в облуправлении ГСЧС уточнили: из-за «прилетов» возникли пожары.

Обстрел Харькова 6 октября

«В Новобаварском районе возникли пожары и разрушения на территории одного из объектов, в Шевченковском горел автомобиль. Кроме того, повреждены частные жилые дома, складские здания, гаражи и легковые автомобили», – уточнили спасатели.

Обстрел Харькова 6 октября

Напомним, серия взрывов прозвучала в Харькове, начиная с 22:44 5 октября. Мэр Игорь Терехов сообщил, что по городу пришлось 15 ударов БпЛА. В основном — по Новобаварскому району. Около 23:35 прозвучал еще один взрыв — «прилет» был в Шевченковском районе. По словам мэра, в городе есть поврежденные частные дома. Тем временем в одной из локаций, по которой пришлись удары — сильный пожар. Жители нескольких районов города сообщали о перепадах электричества. На данный момент известно о четырех раненых.

Утром 6 октября в АО «Харьковоблэнерго» сообщили, что во время атаки в одном из районов Харькова прошлой ночью РФ вновь ударили по объектам энергетической инфраструктуры. Позже начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что в результате «прилетов» без света остались почти 22 тысячи харьковчан.

Обстрел Харькова 6 октября

Читайте также: Украина может уничтожить завод с «Шахедами» в РФ – в ISW назвали условия

Автор: Николь Костенко-Лагутина
