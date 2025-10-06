Live
  • Пн 06.10.2025
  • Харків  +13°С
  • USD 41.23
  • EUR 48.38

З’явилися фото Харкова після нічних обстрілів

Події 09:38   06.10.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
З’явилися фото Харкова після нічних обстрілів

Фото з місць російських обстрілів в Харкові опублікували в облпрокуратурі.

Атака тривала близько години, з 22:45 до 23:30, пишуть правоохоронці. Внаслідок обстрілів постраждали четверо людей.

Обстріл Харкова 6 жовтня

Під атакою опинилися Шевченківський та Новобаварський райони.

У Новобаварському районі внаслідок влучань виникла пожежа на території одного з об’єктів. Також пошкоджено понад 10 житлових будинків і автомобілі. Поранення отримав 63-річний чоловік. Ще троє людей — чоловік і дві жінки — зазнали гострої стресової реакції. Попередньо встановлено, що для ударів російська армія використала БпЛА типу “Герань-2”, – зазначили у прокуратурі.

Обстріл Харкова 6 жовтня

Тим часом в облуправлінні ДСНС уточнили: через “прильоти” виникли пожежі.

Обстріл Харкова 6 жовтня

У Новобаварському районі виникли пожежі та руйнування на території одного з об’єктів, у Шевченківському — горів автомобіль. Крім того, пошкоджені приватні житлові будинки, складські будівлі, гаражі та легкові автомобілі”, – уточнили рятувальники.

Обстріл Харкова 6 жовтня

Нагадаємо, серія вибухів пролунала в Харкові, починаючи з 22:44 5 жовтня. Мер Ігор Терехов повідомив, що по місту прийшлося 15 ударів БпЛА. В основному – по Новобаварському району. Близько 23:35 пролунав ще один вибух – “приліт” був у Шевченківському районі. За словами мера, в місті є пошкоджені приватні будинки. Тим часом в одній із локацій, по якій припали удари – сильна пожежа. Жителі кількох районів міста повідомляли про перепади електрики. Відомо про чотирьох поранених.

Вранці 6 жовтня в АТ «Харківобленерго» повідомили, що під час атаки в одному з районів Харкова минулої ночі РФ знову вдарили по об’єктах енергетичної інфраструктури. Пізніше начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що внаслідок “прильотів” без світла залишилися майже 22 тисячі харків’ян.

Обстріл Харкова 6 жовтня

Читайте також: Україна може знищити завод із «Шахедами» у РФ – в ISW назвали умови

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
16-річний харків’янин, перебуваючи в ЄС, міг організовувати теракти в Україні
16-річний харків’янин, перебуваючи в ЄС, міг організовувати теракти в Україні
06.10.2025, 10:00
З’явилися фото Харкова після нічних обстрілів
З’явилися фото Харкова після нічних обстрілів
06.10.2025, 09:38
Через нічні обстріли без світла залишилися майже 22 тисячі харків’ян
Через нічні обстріли без світла залишилися майже 22 тисячі харків’ян
06.10.2025, 09:05
РФ знову била по енергетиці в Харкові: фахівці намагаються повернути світло
РФ знову била по енергетиці в Харкові: фахівці намагаються повернути світло
06.10.2025, 08:40
Україна може знищити завод із “Шахедами” у РФ – в ISW назвали умови
Україна може знищити завод із “Шахедами” у РФ – в ISW назвали умови
06.10.2025, 07:54
Новини Харкова — головне 6 жовтня: небезпечна погода, нічні тривоги
Новини Харкова — головне 6 жовтня: небезпечна погода, нічні тривоги
06.10.2025, 09:14

Новини за темою:

05.10.2025
Безпілотники вночі 5 жовтня атакували Ізюмський район – ДСНС про наслідки
04.10.2025
Чотири пожежі в лісах гасять рятувальники, горить 54 гектари – ДСНС
03.10.2025
13 тисяч свиней загинули через російські обстріли Харківщини (фото, відео)
03.10.2025
ДСНС: через обстріли на Харківщині вирували дев’ять пожеж
02.10.2025
На Харківщині горіло 1,5 га після “прильоту” безпілотника (фото)


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «З’явилися фото Харкова після нічних обстрілів»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 6 Жовтня 2025 в 09:38;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Фото з місць російських обстрілів в Харкові опублікували в облпрокуратурі.".