З’явилися фото Харкова після нічних обстрілів
Фото з місць російських обстрілів в Харкові опублікували в облпрокуратурі.
Атака тривала близько години, з 22:45 до 23:30, пишуть правоохоронці. Внаслідок обстрілів постраждали четверо людей.
Під атакою опинилися Шевченківський та Новобаварський райони.
“У Новобаварському районі внаслідок влучань виникла пожежа на території одного з об’єктів. Також пошкоджено понад 10 житлових будинків і автомобілі. Поранення отримав 63-річний чоловік. Ще троє людей — чоловік і дві жінки — зазнали гострої стресової реакції. Попередньо встановлено, що для ударів російська армія використала БпЛА типу “Герань-2”, – зазначили у прокуратурі.
Тим часом в облуправлінні ДСНС уточнили: через “прильоти” виникли пожежі.
“У Новобаварському районі виникли пожежі та руйнування на території одного з об’єктів, у Шевченківському — горів автомобіль. Крім того, пошкоджені приватні житлові будинки, складські будівлі, гаражі та легкові автомобілі”, – уточнили рятувальники.
Нагадаємо, серія вибухів пролунала в Харкові, починаючи з 22:44 5 жовтня. Мер Ігор Терехов повідомив, що по місту прийшлося 15 ударів БпЛА. В основному – по Новобаварському району. Близько 23:35 пролунав ще один вибух – “приліт” був у Шевченківському районі. За словами мера, в місті є пошкоджені приватні будинки. Тим часом в одній із локацій, по якій припали удари – сильна пожежа. Жителі кількох районів міста повідомляли про перепади електрики. Відомо про чотирьох поранених.
Вранці 6 жовтня в АТ «Харківобленерго» повідомили, що під час атаки в одному з районів Харкова минулої ночі РФ знову вдарили по об’єктах енергетичної інфраструктури. Пізніше начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що внаслідок “прильотів” без світла залишилися майже 22 тисячі харків’ян.
