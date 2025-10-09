В пятницу в Харькове и области будет опасно: о чем предупредили синоптики

Синоптики Регионального центра по гидрометеорологии сообщили об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области 10 октября.

«Ночью и утром 10 октября по городу и области ожидается туман, видимость 200 – 500 м. I уровень опасности, желтый», – говорится в сообщении.

Синоптики призвали водителей и пешеходов быть внимательными и осторожными.

Напомним, ранее Региональный центр по гидрометеорологии предупреждал, что до 12 числа Харьковская область окажется под влиянием серии циклонов с юга и юго-запада страны. Так что синоптики прогнозируют ухудшение погоды в регионе. Ожидаются похолодание и дожди разной интенсивности. Однако есть и плюс от этой погоды. Специалисты говорят, что такие условия будут способствовать росту уровня воды на малых реках области.