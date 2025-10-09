У п’ятницю в Харкові та області буде небезпечно: про що попередили синоптики

Синоптики Регіонального центру з гідрометеорології повідомили про небезпечні метеорологічні явища в Харківській області 10 жовтня.

«Вночі та вранці 10 жовтня по місту та області очікується туман, видимість 200 – 500 м. I рівень небезпечності, жовтий», – йдеться у повідомленні.

Синоптики закликали водіїв та пішоходів бути уважними та обережними.

Нагадаємо, раніше Регіональний центр із гідрометеорології попереджав, що до 12 числа Харківська область опиниться під впливом серії циклонів з півдня та південного заходу країни. Тож синоптики прогнозують погіршення погоди в регіоні. Очікуються похолодання та дощі різної інтенсивності. Однак є і плюс від цієї погоди. Фахівці кажуть, що такі умови сприятимуть росту рівнів води на малих річках області.