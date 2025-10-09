Live
  • Чт 09.10.2025
  • Харків  +17°С
  • USD 41.4
  • EUR 48.14

У п’ятницю в Харкові та області буде небезпечно: про що попередили синоптики

Суспільство 13:12   09.10.2025
Вікторія Яковенко
У п’ятницю в Харкові та області буде небезпечно: про що попередили синоптики

Синоптики Регіонального центру з гідрометеорології повідомили про небезпечні метеорологічні явища в Харківській області 10 жовтня.

«Вночі та вранці 10 жовтня по місту та області очікується туман, видимість 200 – 500 м. I рівень небезпечності, жовтий», – йдеться у повідомленні.

Синоптики закликали водіїв та пішоходів бути уважними та обережними.

Нагадаємо, раніше Регіональний центр із гідрометеорології попереджав, що до 12 числа Харківська область опиниться під впливом серії циклонів з півдня та південного заходу країни. Тож синоптики прогнозують погіршення погоди в регіоні. Очікуються похолодання та дощі різної інтенсивності. Однак є і плюс від цієї погоди. Фахівці кажуть, що такі умови сприятимуть росту рівнів води на малих річках області.

Читайте також: Досить у комфорті залишатись – президент про Бєлгород, звідки б’ють по Харкову

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
У Куп’янську військові РФ у цивільному розстріляли людей: хто віддав наказ
У Куп’янську військові РФ у цивільному розстріляли людей: хто віддав наказ
09.10.2025, 13:30
Порушення мовного закону: з Харкова та області активно надходять скарги
Порушення мовного закону: з Харкова та області активно надходять скарги
09.10.2025, 12:35
У п’ятницю в Харкові та області буде небезпечно: про що попередили синоптики
У п’ятницю в Харкові та області буде небезпечно: про що попередили синоптики
09.10.2025, 13:12
Досить у комфорті залишатись – президент про Бєлгород, звідки б’ють по Харкову
Досить у комфорті залишатись – президент про Бєлгород, звідки б’ють по Харкову
09.10.2025, 12:13
Вкрали у військового ЗСУ 250 тисяч: чоловіків судитимуть у Харкові
Вкрали у військового ЗСУ 250 тисяч: чоловіків судитимуть у Харкові
09.10.2025, 11:52
Сьогодні 9 жовтня 2025: яке свято та день в історії
Сьогодні 9 жовтня 2025: яке свято та день в історії
09.10.2025, 06:00

Новини за темою:

09.10.2025
Порушення мовного закону: з Харкова та області активно надходять скарги
09.10.2025
Досить у комфорті залишатись – президент про Бєлгород, звідки б’ють по Харкову
08.10.2025
Укриття для подолання дитячих страхів облаштували в Харкові – деталі (відео)
08.10.2025
Численні влучання у багатоповерхівку в Харкові: на якому етапі відновлення 📷
08.10.2025
Підлітка з Чугуївщини знайшли у знайомого в Харкові: його шукала поліція


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «У п’ятницю в Харкові та області буде небезпечно: про що попередили синоптики»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 9 Жовтня 2025 в 13:12;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Синоптики Регіонального центру з гідрометеорології повідомили про небезпечні метеорологічні явища в Харківській області 10 жовтня.".