Сколько домов отремонтировали по программе єВідновлення на Харьковщине

Со старта программы єВідновлення жители Харьковской области подали 60 950 заявлений на получение денег для ремонта поврежденного жилья, сообщает ХОВА.

Больше всего заявлений от жителей Изюмского, Харьковского и Чугуевского районов.

Денежную помощь на ремонт жилья, поврежденного в результате действий россиян уже получили 39 500 заявителей на общую сумму более 3,9 миллиарда гривен. Еще для 504 человек возмещение согласовано и передано в рассрочку – почти 40 миллионов гривен. Благодаря этим средствам в Харьковской области уже восстановили 5198 квартир и 5280 частных жилых домов.

Кроме того, в 39 территориальных громадах Харьковской области профильные комиссии сформировали 7927 сертификатов на компенсацию за уничтоженное имущество на общую сумму более 10,5 миллиарда гривен.

Получатели компенсаций за жилищные сертификаты купили 3762 объекта недвижимости на территории Харьковской области — 3102 квартиры и 660 частных жилых домов. Стоимость приобретенного имущества превышает 8 миллиардов гривен.

Всего уже использовали более 5 600 жилых сертификатов, выданных за разрушенные объекты недвижимости в Харьковской области. Большинство получателей компенсаций приобрели жилье в Харькове, Изюмской и Балаклейской громадах, остальные – в Киевской, Львовской, Днепропетровской, Полтавской, Закарпатской и других областях.