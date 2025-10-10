Скільки осель відремонтували завдяки програмі єВідновлення на Харківщині

Зі старту програми єВідновлення мешканці Харківської області подали 60 950 заяв на отримання грошей для ремонту пошкодженого житла, повідомляє ХОВА.

Найбільше заяв від мешканців Ізюмського, Харківського та Чугуївського районів.

Грошову допомогу на ремонт житла, пошкодженого внаслідок дій російських окупантів, уже отримали 39 500 заявників на загальну суму понад 3,9 мільярда гривень. Ще для 504 осіб відшкодування погоджено та передано на виплату – майже 40 мільйонів гривень. Завдяки цим коштам у Харківській області вже відновлено 5 198 квартир і 5 280 приватних житлових будинків.

Крім того, у 39 територіальних громадах Харківської області профільні комісії сформовали 7 927 сертифікатів на компенсацію за знищене майно на загальну суму понад 10,5 мільярда гривень.

Отримувачі компенсацій, використовуючи житлові сертифікати, придбали 3 762 об’єкти нерухомості на території Харківської області – 3 102 квартири та 660 приватних житлових будинків. Вартість придбаного майна перевищує 8 мільярдів гривень.

Загалом уже використали понад 5 600 житлових сертифікатів, виданих за зруйновані об’єкти нерухомості в Харківській області. Більшість отримувачів компенсацій придбали житло у Харкові, Ізюмській і Балаклійській громадах, решта – у Київській, Львівській, Дніпропетровській, Полтавській, Закарпатській та інших областях.