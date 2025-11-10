Live

Новости Харькова – главное 10 ноября: в городе запустили метро

Транспорт 08:14   10.11.2025
Николь Костенко-Лагутина
Новости Харькова – главное 10 ноября: в городе запустили метро

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

08:14

Трое людей за сутки пострадали в пожарах на Харьковщине – ГСЧС

Из 15 пожаров, которые бушевали в течение суток в регионе, одно возгорание началось в результате вражеских ударов. Оккупанты обстреляли Купянский район, уточнили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области. В результате обстрелов в поселке Приколотное на Купянщине горел частный дом, хозпостройка и гараж на площади 220 квадратных метров. Два человека ранены.

«В результате бытового пожара, который произошел в селе Хотомля Чугуевского района, пострадал мужчина. Он был госпитализирован в медицинское учреждение. Горел частный дом и беседка на площади 200 квадратных метров», – пишут в ГСЧС.

В ликвидации пожара принимали участие оперативные подразделения ГСЧС и бойцы местной пожарной охраны.

07:25

Что известно о работе метро в Харькове сегодня

В КП «Харьковский метрополитен» сообщили, что сегодня, 10 ноября, возобновить работу подземки не удается.

Из-за проблем с электроснабжением поезда не могут начать перевозить пассажиров. Поэтому третий день подряд метро будет работать в режиме укрытия. О работе подземки в дальнейшем обещают сообщить дополнительно.

«Работа наземного транспорта в городе организована с учетом того, что метрополитен временно не перевозит пассажиров», – добавили на предприятии.

Сегодня 10 ноября 2025: какой праздник и день в истории

Автор: Николь Костенко-Лагутина
