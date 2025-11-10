Новини Харкова – головне 10 листопада: у місті запустили метро
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».
08:14
Троє людей за добу постраждали в пожежах на Харківщині – ДСНС
З 15 пожеж, які вирували протягом доби в регіоні, одне загоряння почалося внаслідок ворожих ударів. Окупанти обстріляли Куп’янський район, уточнили у ГУ ДСНС України у Харківській області. Внаслідок обстрілів у селищі Приколотне на Куп’янщині горів приватний будинок, господарська споруда та гараж на площі 220 квадратних метрів. Двоє людей поранені.
“Внаслідок побутової пожежі, яка сталась у селі Хотімля Чугуївського району, постраждав чоловік. Його було госпіталізовано до медичного закладу. Горів приватний будинок та альтанка на площі 200 м кв. “, – пишуть у ДСНС.
У ліквідації пожежі брали участь оперативні підрозділи ДСНС та бійці місцевої пожежної охорони.
07:25
Що відомо про роботу метро в Харкові сьогодні
У КП «Харківський метрополітен» повідомили, що сьогодні, 10 листопада, відновити роботу підземки не вдається.
Через проблеми з електропостачанням поїзди не можуть розпочати перевозити пасажирів. Тому третій день поспіль метро працюватиме в режимі укриття. Про роботу підземки надалі обіцяють повідомити додатково.
“Роботу наземного транспорту у місті організовано з урахуванням того, що метрополітен тимчасово не перевозить пасажирів“, – додали на підприємстві.
Читайте також: Сьогодні 10 листопада 2025 року: яке свято та день в історії
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Новини Харкова – головне 10 листопада: у місті запустили метро», то перегляньте більше у розділі Транспорт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 10 Листопада 2025 в 08:14;