Новини Харкова – головне 10 листопада: у місті запустили метро

Транспорт 08:14   10.11.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Новини Харкова – головне 10 листопада: у місті запустили метро

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

08:14

Троє людей за добу постраждали в пожежах на Харківщині – ДСНС

З 15 пожеж, які вирували протягом доби в регіоні, одне загоряння почалося внаслідок ворожих ударів. Окупанти обстріляли Куп’янський район, уточнили у ГУ ДСНС України у Харківській області. Внаслідок обстрілів у селищі Приколотне на Куп’янщині горів приватний будинок, господарська споруда та гараж на площі 220 квадратних метрів. Двоє людей поранені.

“Внаслідок побутової пожежі, яка сталась у селі Хотімля Чугуївського району, постраждав чоловік. Його було госпіталізовано до медичного закладу. Горів приватний будинок та альтанка на площі 200 м кв. “, – пишуть у ДСНС.

У ліквідації пожежі брали участь оперативні підрозділи ДСНС та бійці місцевої пожежної охорони.

07:25

Що відомо про роботу метро в Харкові сьогодні

У КП «Харківський метрополітен»  повідомили, що сьогодні, 10 листопада, відновити роботу підземки не вдається.

Через проблеми з електропостачанням поїзди не можуть розпочати перевозити пасажирів. Тому третій день поспіль метро працюватиме в режимі укриття. Про роботу підземки надалі обіцяють повідомити додатково.

“Роботу наземного транспорту у місті організовано з урахуванням того, що метрополітен тимчасово не перевозить пасажирів“, – додали на підприємстві.

Сьогодні 10 листопада 2025 року: яке свято та день в історії

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
