Live

Рэкет в Харькове и атаки полусотни БпЛА — итоги 14 ноября

Происшествия 23:00   14.11.2025
Оксана Горун
Елена Нагорная
Рэкет в Харькове и атаки полусотни БпЛА — итоги 14 ноября

Рэкетир требовал у ресторатора из Харькова 1,2 миллиона долларов. Полсотни беспилотников атаковали Харьковскую область в эти сутки, по Лозовой прилетел реактивный КАБ. FPV-дрон ударил по газовикам в Черкасских Тишках. В выходные будет тепло, но опасно из-за ветра. МГ «Объектив» напоминает главные новости 14 ноября.

Рэкет в Харькове. О дерзкой попытке вымогательства в полицию заявила местная ресторатор

После смерти мужа – совладельца известной сети супермаркетов – женщина получила выплату от его бизнес-партнера. Тот выкупил у вдовы долю в компании. Но за деньгами начал охоту уголовник. По версии следствия, житель Запорожья угрожал предпринимателю и требовал у нее более миллиона долларов. Подозреваемый заявлял, что эта сумма – якобы долг покойного мужа. Никаких доказательств рэкетир не предоставил. Зато пугал женщину физической расправой в случае отказа передать деньги. В том числе – заложил под ее машину имитационный прибор, похожий на гранату. Правоохранители обнаружили подделку и убедились, что это муляж. Но подозреваемого разыскали и задержали аж в Борисполе Киевской области. Там он снимал квартиру. Во время обыска обнаружили оружие и боеприпасы. По данным облпрокуратуры, мужчина планировал оформить инвалидность, чтобы выехать за границу. Сейчас он находится в СИЗО без права внести залог. За рэкет он может сесть на 20 лет.

Полсотни беспилотников атаковали Харьковскую область в эти сутки

Такую статистику привел начальник ХОВА Олег Синегубов. 13 БпЛА – это были «Герань-2». Остальные еще идентифицируют. В Харькове посреди ночи возле многоэтажек упала вражеская «Гербера». «Прилет» был в Салтовском районе, сообщил мэр Игорь Терехов. По данным ХОВА, беспилотник не взорвался. Под многочисленными ударами оказался Чугуев. Мэр города Галина Минаева отметила, что атака была в полночь. Она пришлась на неработающее частное предприятие. На месте возник пожар. Ночной налет на Харьков и Чугуев обошлись без пострадавших. Но пострадавший был в Лозовой — мужчина 59 лет. По городу нанесли авиаудар реактивным КАБом сегодня днем. Повреждены склады местного предприятия АПК, жилые дома и предприятие, которое изготавливало памятники.

Российская армия утром атаковала FPV-дроном служебную машину газовиков в селе Черкасские Тишки

Коммунальщики выехали восстанавливать сети, которые враг повредил ранее. Сотрудники газовой службы не пострадали. В Харьковском филиале «Газсети» тем временем сообщили, что без газоснабжения остались более 3 тысяч абонентов — жители Циркуновской громады.

Об опасной погоде 15 ноября предупредили жителей Харьковщины

Региональный центр по гидрометеорологии прогнозирует сильный ветер – до 20 метров в секунду. В целом выходные будут теплыми для ноября – без заморозков ночью. Днем температура будет держаться на уровне 10 градусов. В воскресенье днем местами будет дождь.

Также сегодня МГ «Объектив» сообщала следующее:

Харьковщина получит более 260 млн грн из госбюджета: куда пойдут деньги

В Купянске – до 50 россиян, где на Харьковщине «серьезная заруба» — Трегубов

Россияне захватили населенный пункт в Харьковской области – Deep State

Автор: Оксана Горун, Елена Нагорная
Популярно
Тысячу гривен «зимней поддержки» выдают с 15 ноября: как получить деньги
Тысячу гривен «зимней поддержки» выдают с 15 ноября: как получить деньги
13.11.2025, 20:35
Днем сегодня, 14 ноября, в Харькове слышали взрыв: что известно
Днем сегодня, 14 ноября, в Харькове слышали взрыв: что известно
14.11.2025, 14:03
Новости Харькова – главное 14 ноября: ночной удар, угрозы вдове-ресторатору
Новости Харькова – главное 14 ноября: ночной удар, угрозы вдове-ресторатору
14.11.2025, 21:57
Пролетел около 145 км: предварительно, реактивный КАБ ударил по Лозовой (фото)
Пролетел около 145 км: предварительно, реактивный КАБ ударил по Лозовой (фото)
14.11.2025, 16:48
80-летняя жительница Харьковщины нашла у подъезда российский FPV и погибла
80-летняя жительница Харьковщины нашла у подъезда российский FPV и погибла
14.11.2025, 17:44
Рэкет в Харькове и атаки полусотни БпЛА — итоги 14 ноября
Рэкет в Харькове и атаки полусотни БпЛА — итоги 14 ноября
14.11.2025, 23:00

Новости по теме:

14.11.2025
Новости Харькова – главное 14 ноября: ночной удар, угрозы вдове-ресторатору
13.11.2025
На Харьковщине FPV убил гражданских и задохнулся ребенок — итоги 13 ноября
13.11.2025
Новости Харькова – главное 13 ноября: дрон убил трех человек, что подорожало
12.11.2025
Переполох из-за планов Путина, атака БпЛА на Харьков — итоги 12 ноября
12.11.2025
Новости Харькова – главное за 12 ноября: атака «Шахедов», приезжал Шмыгаль


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Рэкет в Харькове и атаки полусотни БпЛА — итоги 14 ноября», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 14 ноября 2025 в 23:00;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун, Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "МГ «Объектив» напоминает главные новости 14 ноября.".