Рэкет в Харькове и атаки полусотни БпЛА — итоги 14 ноября

Рэкетир требовал у ресторатора из Харькова 1,2 миллиона долларов. Полсотни беспилотников атаковали Харьковскую область в эти сутки, по Лозовой прилетел реактивный КАБ. FPV-дрон ударил по газовикам в Черкасских Тишках. В выходные будет тепло, но опасно из-за ветра. МГ «Объектив» напоминает главные новости 14 ноября.

После смерти мужа – совладельца известной сети супермаркетов – женщина получила выплату от его бизнес-партнера. Тот выкупил у вдовы долю в компании. Но за деньгами начал охоту уголовник. По версии следствия, житель Запорожья угрожал предпринимателю и требовал у нее более миллиона долларов. Подозреваемый заявлял, что эта сумма – якобы долг покойного мужа. Никаких доказательств рэкетир не предоставил. Зато пугал женщину физической расправой в случае отказа передать деньги. В том числе – заложил под ее машину имитационный прибор, похожий на гранату. Правоохранители обнаружили подделку и убедились, что это муляж. Но подозреваемого разыскали и задержали аж в Борисполе Киевской области. Там он снимал квартиру. Во время обыска обнаружили оружие и боеприпасы. По данным облпрокуратуры, мужчина планировал оформить инвалидность, чтобы выехать за границу. Сейчас он находится в СИЗО без права внести залог. За рэкет он может сесть на 20 лет.

<br />

Такую статистику привел начальник ХОВА Олег Синегубов. 13 БпЛА – это были «Герань-2». Остальные еще идентифицируют. В Харькове посреди ночи возле многоэтажек упала вражеская «Гербера». «Прилет» был в Салтовском районе, сообщил мэр Игорь Терехов. По данным ХОВА, беспилотник не взорвался. Под многочисленными ударами оказался Чугуев. Мэр города Галина Минаева отметила, что атака была в полночь. Она пришлась на неработающее частное предприятие. На месте возник пожар. Ночной налет на Харьков и Чугуев обошлись без пострадавших. Но пострадавший был в Лозовой — мужчина 59 лет. По городу нанесли авиаудар реактивным КАБом сегодня днем. Повреждены склады местного предприятия АПК, жилые дома и предприятие, которое изготавливало памятники.

Коммунальщики выехали восстанавливать сети, которые враг повредил ранее. Сотрудники газовой службы не пострадали. В Харьковском филиале «Газсети» тем временем сообщили, что без газоснабжения остались более 3 тысяч абонентов — жители Циркуновской громады.

Региональный центр по гидрометеорологии прогнозирует сильный ветер – до 20 метров в секунду. В целом выходные будут теплыми для ноября – без заморозков ночью. Днем температура будет держаться на уровне 10 градусов. В воскресенье днем местами будет дождь.

Также сегодня МГ «Объектив» сообщала следующее:

Харьковщина получит более 260 млн грн из госбюджета: куда пойдут деньги

В Купянске – до 50 россиян, где на Харьковщине «серьезная заруба» — Трегубов

Россияне захватили населенный пункт в Харьковской области – Deep State