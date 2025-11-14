Рекет у Харкові та атаки пів сотні БпЛА – підсумки 14 листопада

Рекетир вимагав у рестораторки із Харкова 1,2 мільйона доларів. Пів сотні безпілотників атакували Харківську область цієї доби, по Лозовій прилетів реактивний КАБ. FPV-дрон ударив по газовиках у Черкаських Тишках. У вихідні буде тепло, але небезпечно через вітер. МГ «Об’єктив» нагадує головні новини 14 листопада.

Після смерті чоловіка – співвласника відомої мережі супермаркетів – вона отримала виплату від його бізнес-партнера. Той викупив у вдови частку в компанії. Але за грошима почав полювання кримінальник. За версією слідства, житель Запоріжжя погрожував підприємиці та вимагав у неї понад мільйон доларів. Підозрюваний заявляв, що ця сума – нібито борг покійного чоловіка. Жодних доказів рекетир не надав. Натомість лякав жінку фізичною розправою у разі відмови передати гроші. У тому числі – заклав під її автівку імітаційний прилад, схожий на гранату. Правоохоронці виявили підробку та переконалися, що це муляж. Але підозрюваного розшукали та затримали аж у Борисполі Київської області. Там він винаймав квартиру. Під час обшуку на місці виявили зброю та боєприпаси. За даними облпрокуратури, чоловік планував оформити інвалідність, щоб виїхати за кордон. Наразі він у СІЗО без права внести заставу. За рекет він може сісти на 20 років.

Таку статистику навів начальник ХОВА Олег Синєгубов. 13 БпЛА – це були «Герань-2».Тип інших ще ідентифікують. У Харкові посеред ночі біля багатоповерхівок впала ворожа «Гербера». «Приліт» був у Салтівському районі, повідомив мер Ігор Терехов. За даними ХОВА, безпілотник не здетонував. Під численними ударами був Чугуїв. Мер міста Галина Мінаєва відзначила, що атака була опівночі. Вона прийшлася по приватному підприємству, що не працює. На місці виникла пожежа. Нічний наліт на Харків і Чугуїв минулися без постраждалих. Але постраждалий був у Лозовій – чоловік 59 років. По місту завдали авіаудару реактивним КАБом сьогодні вдень. Пошкоджені склади місцевого підприємства АПК, житлові будинки та підприємство, що виготовляло пам’ятники.

Комунальники виїхали відновлювати мережі, які ворог пошкодив раніше. Співробітники газової служби не постраждали. У Харківській філії “Газмережі” тим часом повідомили, що без газопостачання залишилися понад 3 тисячі абонентів – мешканці Циркунівської громади.

Регіональний центр із гідрометеорології прогнозує потужний вітер – до 20 метрів на секунду. Загалом вихідні будуть теплими як для листопада – без заморозків уночі. Удень температура триматиметься на рівні 10 градусів. У неділю вдень місцями дощитиме.

