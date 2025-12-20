Live

Будет туман: прогноз погоды в Харькове и области на 21 декабря

Общество 21:16   20.12.2025
Виктория Яковенко
В воскресенье, 21 декабря, в Харькове и области – облачная погода. Синоптики прогнозируют туман и слабый гололед.

В Харькове ночью столбики термометров будут показывать от 1 до 3 градусов мороза, днем ​​– около 0, информируют в Региональном центре гидрометеорологии.

По области температура воздуха ночью будет от 4 мороза до 1 тепла, днем ​​– от 2 мороза до 3 тепла.

Ветер южный – 3 – 8 м/с.

Напомним, ранее синоптики Регионального центра по гидрометеорологии опубликовали предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области 21 декабря. Ожидается туман, видимость 200 – 500 м. I уровень опасности, желтый. Водителей и пешеходов призывали быть внимательными и осторожными.

«Будет классный» — Терехов о «сквере влюбленных», что создадут в Харькове

Автор: Виктория Яковенко
