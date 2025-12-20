Будет туман: прогноз погоды в Харькове и области на 21 декабря
В воскресенье, 21 декабря, в Харькове и области – облачная погода. Синоптики прогнозируют туман и слабый гололед.
В Харькове ночью столбики термометров будут показывать от 1 до 3 градусов мороза, днем – около 0, информируют в Региональном центре гидрометеорологии.
По области температура воздуха ночью будет от 4 мороза до 1 тепла, днем – от 2 мороза до 3 тепла.
Ветер южный – 3 – 8 м/с.
Напомним, ранее синоптики Регионального центра по гидрометеорологии опубликовали предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области 21 декабря. Ожидается туман, видимость 200 – 500 м. I уровень опасности, желтый. Водителей и пешеходов призывали быть внимательными и осторожными.
Читайте также: «Будет классный» — Терехов о «сквере влюбленных», что создадут в Харькове
Популярно
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Будет туман: прогноз погоды в Харькове и области на 21 декабря», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 20 декабря 2025 в 21:16;