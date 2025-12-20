Буде туман: прогноз погоди в Харкові та області на 21 грудня
У неділю, 21 грудня, у Харкові та області – хмарна погода. Синоптики прогнозують туман та слабку ожеледь.
У Харкові вночі стовпчики термометрів показуватимуть від 1 до 3 градусів морозу, вдень – близько 0, інформують у Регіональному центрі з гідрометеорології.
По області температура повітря вночі буде від 4 морозу до 1 тепла, вдень – від 2 морозу до 3 тепла.
Вітер південний – 3 – 8 м/с.
Нагадаємо, раніше синоптики Регіонального центру з гідрометеорології опублікували попередження про небезпечні метеорологічні явища на Харківщині 21 грудня. Очікується туман, видимість 200 – 500 м. I рівень небезпечності, жовтий. Водіїв та пішоходів закликали бути уважними та обережними.
Читайте також: «Буде класний» – Терехов про «сквер закоханих», що створять у Харкові
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: новини Харкова, погода, синоптики, туман;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Буде туман: прогноз погоди в Харкові та області на 21 грудня», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 20 Грудня 2025 в 21:16;