Буде туман: прогноз погоди в Харкові та області на 21 грудня

У неділю, 21 грудня, у Харкові та області – хмарна погода. Синоптики прогнозують туман та слабку ожеледь.

У Харкові вночі стовпчики термометрів показуватимуть від 1 до 3 градусів морозу, вдень – близько 0, інформують у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області температура повітря вночі буде від 4 морозу до 1 тепла, вдень – від 2 морозу до 3 тепла.

Вітер південний – 3 – 8 м/с.

Нагадаємо, раніше синоптики Регіонального центру з гідрометеорології опублікували попередження про небезпечні метеорологічні явища на Харківщині 21 грудня. Очікується туман, видимість 200 – 500 м. I рівень небезпечності, жовтий. Водіїв та пішоходів закликали бути уважними та обережними.