Новости Харькова – главное 11 января: атака БпЛА, поиски завершены, снегопад
Основные новости текущих суток – в хронике МГ «Объектив».
14:23
Снежная стихия снова разгулялась в Харькове и области
По всей Харьковщине идет сильный снег, и столбики термометров уже поползли вниз. Достаточно интенсивные осадки прогнозируют до 23:00, после чего установятся морозы.
На усиленный режим работы перешли все службы Харьковщины, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов. Для обеспечения бесперебойного движения задействована спецтехника: два автогрейдера, 46 комбинированных дорожных машин и 21 погрузчик.
«По состоянию на 13:30 все автомобильные дороги проездные, движение транспорта не останавливалось. Во время непогоды осуществляется постоянный мониторинг состояния автодорог для оперативного реагирования на любые возможные затруднения движения», — сообщил Синегубов.
В Чугуевском районе полицейские уже помогали доставать автомобили из снежных заносов. Также правоохранители регулируют дорожное движение и сопровождают машины.
11:30
Двумя БпЛА, предварительно, типа «Молния», военные РФ атаковали поселок Золочев — в 10:00 и в 10:15
Как сообщил МГ «Объектив» глава ПВА Виктор Коваленко, частично повреждены частный дом, ангар сельхозпредприятия и автомобиль. Обошлось без пострадавших.
10:46
Аварийно-спасательные работы в центре Харькова на месте ракетного удара 2 января завершены
«Всего тогда погибли семь человек, включая трехлетнего ребенка. Пострадали 38 человек, среди которых двое детей. Спасены 12 человек», — сообщил городской голова Игорь Терехов.
Аварийно-спасательные работы продолжались восемь суток, констатировали в облуправлении ГСЧС. Всего было демонтировано более 11500 тонн бетонных и металлических конструкций. К поисково-спасательным работам привлекали спасателей, верхолазов, кинологов и саперов, а также коммунальные службы города. В ходе разбора завалов были обнаружены два тела и фрагменты еще пяти тел погибших.
На месте происшествия психологи ГСЧС оказали помощь 30 пострадавшим.
9:34
Ночные удары БпЛА по Молчанам и Новопокровке – о последствиях рассказал начальник ХОВА Олег Синегубов
▪️В селе Молчаны Безлюдовской громады пострадали 18-летний и 47-летний мужчины, а также 45-летняя и 66-летняя женщины, поврежден частный дом.
▪️В поселке Новопокровка пострадали 60-летняя и 65-летняя женщины, повреждены четыре частных дома, четыре автомобиля, автобус и электросети.
Всего за прошедшие сутки россияне обстреляли Харьков и девять населенных пунктов области. В результате этих атак пострадали восемь человек. Как сообщалось, в том числе 38-летний мужчина в городе Лозовая, где был поврежден многоквартирный дом и железнодорожная инфраструктура. Кроме того, в селе Русские Тишки Циркуновской громады пострадал 20-летний парень. Россияне применили по региону две ракеты, 28 БпЛА типа «Герань-2», а также по одному «Ланцету» и «Молнии».
8:44
Пятнадцать раз атаковали россияне на Харьковщине за прошедшие сутки
Как сообщает Генштаб ВСУ, на Южно-Слобожанском направлении остановили шесть атак противника в районе населенного пункта Волчанск и в сторону населенных пунктов Графское и Вильча.
На Купянском направлении было девять атак военных РФ. Защитники отбили штурмы в сторону Купянска, Петропавловки, Куриловки, Песчаного, Богуславки.
8:05
154 ударными БпЛА атаковали ночью Украину военные РФ
Как сообщают Воздушные силы ВСУ, по состоянию на 8:00 противовоздушная оборона сбила/подавила 125 БпЛА типов «Шахед», «Гербера» и других дронов на севере, юге и востоке страны. Зафиксированы попадания 22 беспилотников на 18 локациях, а также падения обломков на двух локациях.
Атака продолжается.
7:56
Четыре человека пострадали ночью в результате падения БпЛА в селе Молчаны под Харьковом
Беспилотник попал в частное домовладение, в результате чего в жилом доме возник пожар площадью 150 квадратных метров, сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Еще один БпЛА ночью вызвал пожар в поселке Новопокровка Чугуевского района.
7:30
По меньшей мере три попадания БпЛА зафиксировали ночью в Харькове. Все — в Слободском районе
О первом «прилете» «Молнии» по инфраструктурному объекту в Слободском районе мэр Игорь Терехов сообщил в 1:31.
О падении еще двух БпЛА в том же Слободском районе стало известно в 4:05 и 4:08. По поводу последнего мэр написал, что это был «Шахед» и он попал в землю на открытой территории.
О пострадавших не сообщалось.
Ночью взрывы раздавались и в области. В частности, «прилеты» беспилотников были в Чугуевском районе.
Однако БпЛА россияне не ограничились. Воздушные силы ВСУ предупреждали о пусках КАБов на Харьковщину.
По состоянию на 7:30 воздушная атака на регион еще продолжалась. Мониторинговые каналы, в частности, предупреждали о БпЛА, направляющемся в сторону Люботина.
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: главные новости, новости Харькова;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Новости Харькова – главное 11 января: атака БпЛА, поиски завершены, снегопад», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 11 января 2026 в 14:23;