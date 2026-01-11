Новости Харькова – главное 11 января: атака БпЛА, поиски завершены, снегопад

Основные новости текущих суток – в хронике МГ «Объектив».

14:23

Снежная стихия снова разгулялась в Харькове и области

По всей Харьковщине идет сильный снег, и столбики термометров уже поползли вниз. Достаточно интенсивные осадки прогнозируют до 23:00, после чего установятся морозы.

На усиленный режим работы перешли все службы Харьковщины, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов. Для обеспечения бесперебойного движения задействована спецтехника: два автогрейдера, 46 комбинированных дорожных машин и 21 погрузчик.

«По состоянию на 13:30 все автомобильные дороги проездные, движение транспорта не останавливалось. Во время непогоды осуществляется постоянный мониторинг состояния автодорог для оперативного реагирования на любые возможные затруднения движения», — сообщил Синегубов.

В Чугуевском районе полицейские уже помогали доставать автомобили из снежных заносов. Также правоохранители регулируют дорожное движение и сопровождают машины.

11:30

Двумя БпЛА, предварительно, типа «Молния», военные РФ атаковали поселок Золочев — в 10:00 и в 10:15

Как сообщил МГ «Объектив» глава ПВА Виктор Коваленко, частично повреждены частный дом, ангар сельхозпредприятия и автомобиль. Обошлось без пострадавших.

10:46

Аварийно-спасательные работы в центре Харькова на месте ракетного удара 2 января завершены

«Всего тогда погибли семь человек, включая трехлетнего ребенка. Пострадали 38 человек, среди которых двое детей. Спасены 12 человек», — сообщил городской голова Игорь Терехов.

Аварийно-спасательные работы продолжались восемь суток, констатировали в облуправлении ГСЧС. Всего было демонтировано более 11500 тонн бетонных и металлических конструкций. К поисково-спасательным работам привлекали спасателей, верхолазов, кинологов и саперов, а также коммунальные службы города. В ходе разбора завалов были обнаружены два тела и фрагменты еще пяти тел погибших.

На месте происшествия психологи ГСЧС оказали помощь 30 пострадавшим.

9:34

Ночные удары БпЛА по Молчанам и Новопокровке – о последствиях рассказал начальник ХОВА Олег Синегубов

▪️В селе Молчаны Безлюдовской громады пострадали 18-летний и 47-летний мужчины, а также 45-летняя и 66-летняя женщины, поврежден частный дом.

▪️В поселке Новопокровка пострадали 60-летняя и 65-летняя женщины, повреждены четыре частных дома, четыре автомобиля, автобус и электросети.

Всего за прошедшие сутки россияне обстреляли Харьков и девять населенных пунктов области. В результате этих атак пострадали восемь человек. Как сообщалось, в том числе 38-летний мужчина в городе Лозовая, где был поврежден многоквартирный дом и железнодорожная инфраструктура. Кроме того, в селе Русские Тишки Циркуновской громады пострадал 20-летний парень. Россияне применили по региону две ракеты, 28 БпЛА типа «Герань-2», а также по одному «Ланцету» и «Молнии».

8:44

Пятнадцать раз атаковали россияне на Харьковщине за прошедшие сутки

Как сообщает Генштаб ВСУ, на Южно-Слобожанском направлении остановили шесть атак противника в районе населенного пункта Волчанск и в сторону населенных пунктов Графское и Вильча.

На Купянском направлении было девять атак военных РФ. Защитники отбили штурмы в сторону Купянска, Петропавловки, Куриловки, Песчаного, Богуславки.

8:05

154 ударными БпЛА атаковали ночью Украину военные РФ

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, по состоянию на 8:00 противовоздушная оборона сбила/подавила 125 БпЛА типов «Шахед», «Гербера» и других дронов на севере, юге и востоке страны. Зафиксированы попадания 22 беспилотников на 18 локациях, а также падения обломков на двух локациях.

Атака продолжается.

7:56

Четыре человека пострадали ночью в результате падения БпЛА в селе Молчаны под Харьковом

Беспилотник попал в частное домовладение, в результате чего в жилом доме возник пожар площадью 150 квадратных метров, сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Еще один БпЛА ночью вызвал пожар в поселке Новопокровка Чугуевского района.

7:30

По меньшей мере три попадания БпЛА зафиксировали ночью в Харькове. Все — в Слободском районе

О первом «прилете» «Молнии» по инфраструктурному объекту в Слободском районе мэр Игорь Терехов сообщил в 1:31.

О падении еще двух БпЛА в том же Слободском районе стало известно в 4:05 и 4:08. По поводу последнего мэр написал, что это был «Шахед» и он попал в землю на открытой территории.

О пострадавших не сообщалось.

Ночью взрывы раздавались и в области. В частности, «прилеты» беспилотников были в Чугуевском районе.

Однако БпЛА россияне не ограничились. Воздушные силы ВСУ предупреждали о пусках КАБов на Харьковщину.

По состоянию на 7:30 воздушная атака на регион еще продолжалась. Мониторинговые каналы, в частности, предупреждали о БпЛА, направляющемся в сторону Люботина.