Новини Харкова – головне за 11 січня: атака БпЛА, кінець пошуків, великий сніг

Основні новини поточної доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

14:23

Снігова стихія знов розгулялась у Харкові та області

По всій Харківщині йде сильний сніг, і стовпчики термометрів уже поповзли вниз. Досить інтенсивні опади прогнозують до 23:00, після чого встановляться морози.

На посилений режим роботи перейшли всі служби Харківщини, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов. Для забезпечення безперебійного руху задіяна спецтехніка: два автогрейдери, 46 комбінованих дорожніх машин та 21 навантажувач.

“Станом на 13:30 усі автомобільні дороги проїзні, рух транспорту не зупинявся. Упродовж негоди здійснюється постійний моніторинг стану автошляхів задля оперативно реагування на будь-які можливі ускладнення руху”, – повідомив Синєгубов.

У Чугуївському районі полісмени вже допомагали діставати авто зі снігових заметів. Також правоохоронці регулюють дорожній рух та супроводжують машини.

11:30

Двома БпЛА, попередньо, типу “Молния”, атакували військові РФ селище Золочів – о 10:00 та о 10:15

Як повідомив МГ “Об’єктив” очільник СВА Віктор Коваленко, частково пошкоджений приватний будинок, ангар сільгосппідприємства та автомобіль. Минулося без постраждалих.

10:46

Аварійно-рятувальні роботи у центрі Харкова на місці ракетного удару 2 січня завершили

“Загалом тоді загинуло семеро осіб, включно з трирічною дитиною. Постраждали 38 людей, серед яких двоє дітей. Врятовано 12 осіб”, – поінформував міський голова Ігор Терехов.

Аварійно-рятувальні роботи тривали вісім діб, констатували в облуправлінні ДСНС. Усього було демонтовано понад 11500 тонн бетонних та металевих конструкцій. До пошуково-рятувальних робіт залучали рятувальників, верхолазів, кінологів та саперів, а також комунальні служби міста. У ході розбору завалів було виявлено два тіла та фрагменти ще п’яти тіл загиблих.

На місці події психологи ДСНС надали допомогу 30 постраждалим.

9:34

Нічні удари БпЛА по Мовчанах та Новопокровці – про наслідки розповів начальник ХОВА Олег Синєгубов

▪️У селі Мовчани Безлюдівської громади постраждали 18-річний та 47-річний чоловіки, а також 45-річна та 66-річна жінки, пошкоджений приватний будинок.

▪️У селищі Новопокровка постраждали 60-річна та 65-річна жінки, пошкоджені чотири приватні будинки, чотири автомобілі, автобус та електромережі.

Загалом минулої доби росіяни обстріляли Харків та дев’ять населених пунктів області. Внаслідок цих атак постраждали вісім людей. Як повідомлялося, у тому числі 38-річний чоловік у місті Лозова, де було пошкоджено багатоквартирний будинок та залізничну інфраструктуру. Крім того, у селі Руські Тишки Циркунівської громади постраждав 20-річний хлопець. Росіяни застосували по регіону дві ракети, 28 БпЛА типу «Герань-2», а також по одному «ланцету» та «молнии».

8:44

П’ятнадцять разів атакували росіяни на Харківщині минулої доби

Як інформує Генштаб ЗСУ, на Південно-Слобожанському напрямку зупинили шість атак супротивника у районі населеного пункту Вовчанськ та у бік населених пунктів Графське, Вільча.

На Куп’янському напрямку було дев’ять атак військових РФ. Оборонці відбили штурми у бік Куп’янська, Петропавлівки, Курилівки, Піщаного, Богуславки.

8:05

154 ударними БпЛА атакували вночі Україну військові РФ

Як інформують Повітряні сили ЗСУ, станом на 8:00 протиповітряна оборона збила/подавила 125 БпЛА типів “Шахед”, “Гербера” та інших дронів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовані влучання 22 безпілотників на 18 локаціях, а також падіння уламків на двох локаціях.

Атака триває.

7:56

Чотири людини постраждали вночі внаслідок падіння БпЛА в селі Мовчани Харківського району

Безпілотник влучив по приватному домоволодінню, внаслідок чого у житловому будинку зайнялася пожежа площею 150 квадратних метрів, повідомили у ГУ ДСНС України в Харківській області.

Ще один БпЛА вночі спричинив пожежу у селищі Новопокровка Чугуївського району.

7:31

Щонайменше три влучання БпЛА зафіксували вночі у Харкові. Усі – у Слобідському районі

Про перший «приліт» «молнии» по інфраструктурному об’єкту у Слобідському районі мер Ігор Терехов повідомив о 1:31.

Про падіння ще двох БпЛА у тому ж Слобідському районі стало відомо о 4:05 та 4:08. Щодо останнього мер написав, що це був «шахед» і він влучив у землю на відкритій території.

Про постраждалих не повідомлялося.

Вночі вибухи лунали й в області. Зокрема, «прильоти» безпілотників були у Чугуївському районі.

Проте БпЛА росіяни не обмежилися. Повітряні сили ЗСУ попереджали про запуски КАБів на Харківщину.

Станом на 7:30 повітряна атака на регіон ще тривала. Моніторингові канали зокрема попереджали про БпЛА курсом на Люботин.