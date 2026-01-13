Ракеты убили людей в укрытии, оккупант получил пожизненное — итоги 13 января

Терминал «Новой почты» в Коротиче разрушили в четвертый раз — погибли четыре человека. Флаг Украины подняли над горсоветом Купянска. «Молний», летящих на Харьков, должно стать меньше. Пожизненное получил оккупант «Алтай» за расстрелы в Волчанске. МГ «Объектив» напоминает главные новости 13 января.

300 БпЛА, 18 баллистическими и 7 крылатыми ракетами атаковала РФ Украину в ночь на 13 января. Такие данные привел президент Владимир Зеленский. К трагедии привел удар по терминалу «Новой почты» в Коротиче. Четверо мужчин погибли. Все – сотрудники предприятия: двое работали в сортировочном центре, еще двое – водители партнера-перевозчика. Самому младшему из них было 23 года, самому старшему – 39. Пресс-служба предприятия назвала имена погибших. Это Дмитрий Захаров, Тарас Вовк, Виктор Пархоменко и Евгений Ермаков. Двое из них в момент удара находились в укрытии. Но именно по нему нанесли прицельный ракетный удар, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов. По данным облпрокуратуры, почтовый терминал атаковали двумя баллистическими «Искандерами» и четырьмя БпЛА типа «Герань-2». В ГСЧС отметили: смогли спасти 30 человек. Двоих из них достали из-под завалов. В больнице сейчас находятся четверо сотрудников «Новой почты». Всего в течение ночи к налету на Харьковскую область привлекли 34 ударных БпЛА. В прокуратуре сообщили о «прилете» в Богодухове. Там поврежден энергетический объект, у двух женщин острый стресс. В Дергачах повреждена АЗС, в Русской Лозовой и Изюме дома. В Харькове беспилотник попал по детскому санаторию в Шевченковском районе. В этих случаях обошлось без пострадавших.

<br />

Кадры опубликовал корпус НГУ «Хартия». Защитники сообщили, что совместно с тактической группировкой «Купянск» завершают зачистку города.

Силы обороны Украины нанесли ракетный удар по предприятию «Атлант Аэро» в российском городе Таганрог. В Генштабе ВСУ подтвердили атаку. И отметили, что это предприятие осуществляет полный цикл проектирования, изготовления и испытания «молний». А также комплектующих к БпЛА «Орион». Производственные корпуса ярко горели.

Приговор сегодня вынес Холодногорский районный суд Харькова. Тужилов был командиром российского отделения гранатометчиков, которое засело в руинах Волчанского агрегатного завода. Следователи и прокуроры доказали причастность «Алтая» к трем расстрелам украинских военнопленных. Одного он убил лично – выстрелом в затылок. Еще двоих поручил расстрелять военному с позывным «Кот». Военные преступления произошли летом 2024 года. А уже в сентябре «Алтай» сам попал в плен. Тогда спецподразделения ГУР зачистили завод. В своих преступлениях обвиняемый признался. А во время суда заявил, что он «человек военный, выполнял приказ». Генпрокурор Украины Руслан Кравченко прокомментировал это так: «Выполнение очевидно преступного приказа – не оправдание. Это сознательное военное преступление».

Также сегодня МГ «Объектив» сообщала следующее:

«Молния» попала в спортивный объект в Харькове: пострадала 16-летняя девочка

Более 97 тысяч учеников вернулись к обучению в Харькове после зимних каникул

Сколько животных стерилизовали и пристроили в Харькове в 2025 году силами КП