Ракеты убили людей в укрытии, оккупант получил пожизненное — итоги 13 января
Терминал «Новой почты» в Коротиче разрушили в четвертый раз — погибли четыре человека. Флаг Украины подняли над горсоветом Купянска. «Молний», летящих на Харьков, должно стать меньше. Пожизненное получил оккупант «Алтай» за расстрелы в Волчанске. МГ «Объектив» напоминает главные новости 13 января.
Терминал «Новой почты» в Коротиче разрушили в четвертый раз
300 БпЛА, 18 баллистическими и 7 крылатыми ракетами атаковала РФ Украину в ночь на 13 января. Такие данные привел президент Владимир Зеленский. К трагедии привел удар по терминалу «Новой почты» в Коротиче. Четверо мужчин погибли. Все – сотрудники предприятия: двое работали в сортировочном центре, еще двое – водители партнера-перевозчика. Самому младшему из них было 23 года, самому старшему – 39. Пресс-служба предприятия назвала имена погибших. Это Дмитрий Захаров, Тарас Вовк, Виктор Пархоменко и Евгений Ермаков. Двое из них в момент удара находились в укрытии. Но именно по нему нанесли прицельный ракетный удар, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов. По данным облпрокуратуры, почтовый терминал атаковали двумя баллистическими «Искандерами» и четырьмя БпЛА типа «Герань-2». В ГСЧС отметили: смогли спасти 30 человек. Двоих из них достали из-под завалов. В больнице сейчас находятся четверо сотрудников «Новой почты». Всего в течение ночи к налету на Харьковскую область привлекли 34 ударных БпЛА. В прокуратуре сообщили о «прилете» в Богодухове. Там поврежден энергетический объект, у двух женщин острый стресс. В Дергачах повреждена АЗС, в Русской Лозовой и Изюме дома. В Харькове беспилотник попал по детскому санаторию в Шевченковском районе. В этих случаях обошлось без пострадавших.
Флаг Украины подняли над разрушенным зданием городского совета Купянска
Кадры опубликовал корпус НГУ «Хартия». Защитники сообщили, что совместно с тактической группировкой «Купянск» завершают зачистку города.
«Молний», летящих на Харьков, должно стать меньше
Силы обороны Украины нанесли ракетный удар по предприятию «Атлант Аэро» в российском городе Таганрог. В Генштабе ВСУ подтвердили атаку. И отметили, что это предприятие осуществляет полный цикл проектирования, изготовления и испытания «молний». А также комплектующих к БпЛА «Орион». Производственные корпуса ярко горели.
К пожизненному заключению приговорили российского оккупанта Сергея Тужилова с позывным «Алтай»
Приговор сегодня вынес Холодногорский районный суд Харькова. Тужилов был командиром российского отделения гранатометчиков, которое засело в руинах Волчанского агрегатного завода. Следователи и прокуроры доказали причастность «Алтая» к трем расстрелам украинских военнопленных. Одного он убил лично – выстрелом в затылок. Еще двоих поручил расстрелять военному с позывным «Кот». Военные преступления произошли летом 2024 года. А уже в сентябре «Алтай» сам попал в плен. Тогда спецподразделения ГУР зачистили завод. В своих преступлениях обвиняемый признался. А во время суда заявил, что он «человек военный, выполнял приказ». Генпрокурор Украины Руслан Кравченко прокомментировал это так: «Выполнение очевидно преступного приказа – не оправдание. Это сознательное военное преступление».
Также сегодня МГ «Объектив» сообщала следующее:
«Молния» попала в спортивный объект в Харькове: пострадала 16-летняя девочка
Более 97 тысяч учеников вернулись к обучению в Харькове после зимних каникул
Сколько животных стерилизовали и пристроили в Харькове в 2025 году силами КП
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: главные новости, новости Харькова;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Ракеты убили людей в укрытии, оккупант получил пожизненное — итоги 13 января», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 13 января 2026 в 23:00;