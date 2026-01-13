Ракети вбили людей в укритті, окупант отримав довічне – підсумки 13 січня

Live

Події 23:00   13.01.2026
Оксана Горун
Олена Нагорна
Термінал «Нової пошти» в Коротичі зруйнували вчетверте – загинули чотири людини. Прапор України підняли над міськрадою Куп’янська. «Молний», які летять на Харків, має стати менше. Довічне отримав окупант «Алтай» за розстріли у Вовчанську. МГ “Об’єктив” нагадує головні новини 13 січня.

Термінал «Нової пошти» у Коротичі зруйнували вчетверте

300 БпЛА, 18 балістичними та 7 крилатими ракетами атакувала РФ Україну в ніч проти 13 січня. Такі дані навів президент Володимир Зеленський. До трагедії призвів удар по терміналу «Нової пошти» у Коротичі. Четверо чоловіків загинули. Усі – співробітники підприємства: двоє працювали у сортувальному центрі, ще двоє – водії партнера-перевізника. Наймолодшому з них було 23 роки, найстаршому – 39. Це Дмитро Захаров, Тарас Вовк, Віктор Пархоменко та Євген Єрмаков. Двоє з них у момент удару перебували в укритті. Але саме по ньому завдали прицільного ракетного удару, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов. За даними облпрокуратури, поштовий термінал атакували двома балістичними «іскандерами» та чотирма БпЛА типу «Герань-2». У ДСНС зазначили: змогли врятувати 30 людей. Двох із них дістали з-під завалів. У лікарні – четверо співробітників «Нової пошти». Загалом протягом ночі до нальоту на Харківську область залучили 34 ударні БпЛА. У прокуратурі повідомили про «приліт» у Богодухові. Там пошкоджений енергетичний об’єкт, двоє жінок відчули гострий стрес. У Дергачах пошкоджено АЗС, у Руській Лозовій та Ізюмі будинки. У Харкові безпілотник влучив по дитячому санаторію в Шевченківському районі. У цих випадках минулося без постраждалих.

Прапор України підняли над розтрощеною будівлею міської ради Куп’янська

Кадри опублікував корпус НГУ «Хартія». Захисники повідомили, що спільно з тактичним угрупованням «Куп’янськ» завершують зачистку міста.

«Молний», які летять на Харків, має стати менше

Сили оборони України завдали ракетного удару по підприємству “Атлант Аеро” в російському місті Таганрог. У Генштабі ЗСУ підтвердили атаку. Та відзначили, що це підприємство  здійснює повний цикл проєктування, виготовлення та випробування «молний». А також комплектуючих до БпЛА “Орион”. Виробничі корпуси яскраво палали.

До довічного ув’язнення засудили російського окупанта Сергія Тужилова з позивним «Алтай»

Вирок сьогодні виніс Холодногірський районний суд Харкова. Тужилов був командиром російського відділення гранатометників, яке засіло в руїнах Вовчанського агрегатного заводу. Слідчі та прокурори довели причетність «Алтая» до трьох розстрілів українських військовополонених. Одного він убив особисто – пострілом у потилицю. Ще двох доручив розстріляти військовому з позивним «Кот». Воєнні злочини сталися влітку 2024 року. А вже у вересні «Алтай» сам потрапив до полону. Тоді спецпідрозділи ГУР зачистили завод. У своїх злочинах обвинувачений зізнався. А під час суду заявив, що він «человек военный, выполнял приказ». Генпрокурор України Руслан Кравченко прокоментував це так: «Виконання очевидно злочинного наказу – не виправдання. Це свідомий воєнний злочин».

Також сьогодні МГ “Об’єктив” повідомляла наступне:

“Молния” влучила у спортивний об’єкт у Харкові: постраждала 16-річна дівчина

Понад 97 тисяч учнів повернулись до навчання в Харкові після зимових канікул

Морози й загроза удару по енергетиці: що доручив створити Терехов у Харкові

Автор: Оксана Горун, Олена Нагорна
Ракети вбили людей в укритті, окупант отримав довічне – підсумки 13 січня
