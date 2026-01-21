Новости Харькова – главное 21 января: как прошла ночь
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
07:20
Тревога этой ночью звучала на Харьковщине пять часов
Тревогу в Харькове и области объявили из-за угрозы применения баллистического вооружения в 01:58.
В 02:25 украинские защитники сообщили, что баллистика больше не летит. Однако в 02:52 на Харьковщине появились российские беспилотники.
Часть полетела в южную часть области, позже БпЛА начали атаковать в сторону Полтавской области. Уже утром дроны появились в Богодуховском районе, они взяли курс на восток, уточнили в Воздушных силах ВСУ.
Отбой тревоги дали в 07:09. Информации о взрывах и «прилетах» не было.
Читайте также: Сегодня 21 января 2026: какой праздник и день в истории
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: главные новости, новости, тревоги, фронт, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Новости Харькова – главное 21 января: как прошла ночь», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 21 января 2026 в 07:23;