Live

Новости Харькова – главное 21 января: как прошла ночь

Происшествия 07:23   21.01.2026
Николь Костенко-Лагутина
Новости Харькова – главное 21 января: как прошла ночь

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

07:20

Тревога этой ночью звучала на Харьковщине пять часов

Тревогу в Харькове и области объявили из-за угрозы применения баллистического вооружения в 01:58.

В 02:25 украинские защитники сообщили, что баллистика больше не летит. Однако в 02:52 на Харьковщине появились российские беспилотники.

Часть полетела в южную часть области, позже БпЛА начали атаковать в сторону Полтавской области. Уже утром дроны появились в Богодуховском районе, они взяли курс на восток, уточнили в Воздушных силах ВСУ.

Отбой тревоги дали в 07:09. Информации о взрывах и «прилетах» не было.

Читайте также: Сегодня 21 января 2026: какой праздник и день в истории

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Как 21 января будут отключать свет в Харькове и области: графики
Как 21 января будут отключать свет в Харькове и области: графики
20.01.2026, 21:38
«Звонки поступают на 1562»: что в Харькове со светом, рассказал Терехов
«Звонки поступают на 1562»: что в Харькове со светом, рассказал Терехов
20.01.2026, 12:24
«Очень большие отключения», Харьков на генераторах – итоги 20 января
«Очень большие отключения», Харьков на генераторах – итоги 20 января
20.01.2026, 23:00
«Бьют в одну и ту же точку»: как в Харькове планируют быстрее возвращать свет
«Бьют в одну и ту же точку»: как в Харькове планируют быстрее возвращать свет
20.01.2026, 11:00
Мороз не отпускает. Прогноз погоды на 21 января в Харькове и области
Мороз не отпускает. Прогноз погоды на 21 января в Харькове и области
20.01.2026, 19:54
ISW: россияне продвинулись на севере от Харькова – что известно
ISW: россияне продвинулись на севере от Харькова – что известно
21.01.2026, 07:33

Новости по теме:

20.01.2026
«Очень большие отключения», Харьков на генераторах – итоги 20 января
19.01.2026
Россия усилила террор Харькова: есть погибшие – итоги 19 января
19.01.2026
Новости Харькова – главное 19 января: город атаковали ракеты, БпЛА и КАБы
18.01.2026
Новости Харькова – главное 18 января: ночной удар по городу, погибла девушка
16.01.2026
Света в Харькове будет меньше, умерла Гречанина — главные новости 16 января


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Новости Харькова – главное 21 января: как прошла ночь», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 21 января 2026 в 07:23;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».".