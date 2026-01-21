Новости Харькова – главное 21 января: как прошла ночь

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

07:20

Тревога этой ночью звучала на Харьковщине пять часов

Тревогу в Харькове и области объявили из-за угрозы применения баллистического вооружения в 01:58.

В 02:25 украинские защитники сообщили, что баллистика больше не летит. Однако в 02:52 на Харьковщине появились российские беспилотники.

Часть полетела в южную часть области, позже БпЛА начали атаковать в сторону Полтавской области. Уже утром дроны появились в Богодуховском районе, они взяли курс на восток, уточнили в Воздушных силах ВСУ.

Отбой тревоги дали в 07:09. Информации о взрывах и «прилетах» не было.