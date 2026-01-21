Live

Новини Харкова – головне 21 січня: як минула ніч

Події 07:23   21.01.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

07:20

Тривога цієї ночі лунала на Харківщині п’ять годин

Тривогу в Харкові та області оголосили через загрозу застосування балістичного озброєння о 01:58.

О 02:25 українські захисники повідомили, що балістика більше не летить. Однак о 02:52 на Харківщині з’явилися російські безпілотники.

Частина полетіла в південну частину області, пізніше БпЛА почали атакувати у бік Полтавської області. Вже вранці дрони з’явилися у Богодухівському районі, вони взяли курс на схід, уточнили у Повітряних силах ЗСУ.

Відбій тривоги дали о 07:09. Інформації про вибухи та “прильоти” не було.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
